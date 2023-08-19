Ev Bitkilerine Doğal Vitamin! Çiçekleri Besliyor ve Coşmasını Sağlıyor

Evimizdeki malzemelerle doğal bitki gübresi yapılabileceğini ve bu malzemelerin bitkilere neler kazandırdığını, nasıl beslediğini biliyor musunuz? Haydi o zaman bu malzemeleri ve bu malzemelerin bitkilere nasıl kullanabileceğimizi öğrenelim!

Yumurta;

kabuklarını kırıp ince ince parçalara ayırın ve bitkinizin toprağına karıştırın. Bitkinizin toprağını havalandırıp nemli olmasını sağlayacaktır. Yumurta kabukları sayesinde bitkinizin toprağı kalsiyum ve minerallerle zenginleşir. Özellikle sebze bahçelerinizde kullanırsanız sebzelerin daha sağlıklı geliştiğini fark edeceksiniz. Ayrıca yumurta kabukları toprak içinde böcek yaşatmaz ve toprağın ph dengesini sağlar.

Muz;

Kabukları bitkinizin tam vitamin kaynağıdır. Eğer bitkinizin yapraklarının kenarlarında itibaren sararma var ise potasyum eksikliğinin ihtiyacı olduğunu gösterir. En iyi potasyum ihtiyacını doğal yöntem olarak muz meyvesından elde edebilirsiniz. Muz kabuğu küçük küçük parçalara ayırın ve mevcut toprağına karıştırın. Yada muz kabuklarını ince ince doğrayıp 1 haftaya yakın suyun içinde bekletin. Bu suyu bitkinizin sulama yaparken kullanın. Etkisini yakın zamanda fark edeceksiniz.

Maya;

Yapısı bitkinin ihtiyaçlarını karşılayacak vitamin ve minerallerle doludur. Maya bitkinin kök oluşumunu hızlandırır. Bitkinin bağışıklığını güçlendirir. İçerisindeki minerallerle toprağın kalitesinin arttırır. Elinizde bulunan kuru mayayı (2 tatlı kaşığı) belli ölçüde (1litre) su içerisine dökün ve karıştırın. 1 veya 2 gün bekletin. Bu karışımı 10 günde bir zayıf olan bitkinize verin. Bitkinizin yakın zamanda hızlı gelişeceğine tanık olacaksınız.

Tarçın;

Bitki toprağını haşerelere karşı korur. Bitki toprağına toz tarcın serpmeniz yeterli olacak. Bu işlemi haftada 1 veya 2 defa yapmanız yeterli olacaktır. Bitki toprağını zenginleştirerek bitkinin sağlıklı gelişimine katkıda bulunur. Ayrıca bitki çeliği ile üretim yapacaksınız yine tarcından faydalanabilirsiniz. Tarçın tozuna batırılmış bitki çelikleri daha hızlı köklenme sağlar. Hastalanmış veya zarar görmüş bitkilerinizin hasar görmüş kısımlarına tarçın serperek veya belirli ölçülerde suya (1 tatlı kaşığı tarçın 1 lt suya) karıştırıp toprağına vererek de kullanabilirsiniz.

Sarımsak;

İçerisinde bulunan mineral ve vitaminlerle bitki toprağın ihtiyaçlarını karşılar ve içerisinde zararlı böceklerin oluşumunu engeller. 2 diş sarımsağı bir litre suda kaynatın ve 1 güne yakın dinlendirin Elde ettiğiniz sarımsaklı suyu bitkinin toprağına gübre niyetine dökün bu işlemi bitkinin durumuna göre haftada 1 veya 2 kez yapabilirsiniz.

Arap sabunu;

Temizliğindeki kullanımının yanı sıra bitkiler için doğal insektisit kovucu olan bir ev malzemesidir. Beş yemek kaşığı arap sabununa bir litre ılık su ilave edilir. İyice karıştırılır. Dinlendirildikten sonra püskürtmeli bir kaba konularak bitkinin tüm yapraklarına ve dallarına gelecek şekilde püskürtülür. Bu işlemi bitkininizin durumuna göre haftada bir veya haftada iki defa uygulayabilirsiniz.

HUZUR, MUTLULUK VE SEVGİ ÇEVRENİZDE, KALBİNİZDE HEP OLMASI DİLEĞİMLE…

Kaynak: Milliyet.com.tr YÜKSEK PEYZAJ MİMARI///ÖZLEM ÖZDEMİR TAŞ