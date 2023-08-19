Yalı Çapkını'nda bir ayrılık daha! O isim de apar topar kadroya veda etti

Star TV'de ekrana getirilen Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak ve Umut Gezer'in başrollerinde yer aldığı reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisi bomba bir sezon finali ile ekran macerasına ara verirken dizi yakında sete çıkacak. Ancak diziden peş peşe veda haberleri gelmeye devam ediyor.

Seyircileri üzen bir veda haberi daha geldi! Yalı Çapkını dizisinde yeni ayrılık şoku!

Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Pelin karakteri ile adından söz ettiren Buse Buçe Kahraman'ın kadroya veda etmesinin ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Sezon finalinden kısa bir süre önce diziye dahil olan Pelin'in annesi Zerrin'i canlandıran Toprak Sağlam da Yalı Çapkını'ndan ayrıldı.

Toprak Sağlam özellikle Bodrum Masalı ve Elkızı dizileriyle izlenme rekorları kırmıştı. Sevilen oyuncunun oynadığı bu diziler Kanal D ve FOX TV'de ekrana geliyordu.

TOPRAK SAĞLAM KİMDİR?

Toprak Sağlam 9 Ekim 1985'te İstanbul'da doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi (MSM) Konservatuvarı tiyatro bölümünden birincilikle mezun oldu. 11 yıl halk dansları yapmış halen dansla uğraşmakta. Ayrıca yıllardır gitar çalıp şarkı söyleyerek müzikle olan bağını sürdürmektedir.