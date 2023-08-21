Bu faydasını öğrendikten sonra her gün 1 adet kayısı yemek isteyeceksiniz

Kayısı, yaşam kalitesi yükseltiyor. Sindirim dostu olan kayısı, kabızlığı engelliyor ve vücutta biriken ödem ve toksinleri atmaya yardımcı oluyor. İşte her gün 1 adet kayısı yemenin sayısız faydası...

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Bu faydasını öğrendikten sonra her gün 1 adet kayısı yemek isteyeceksiniz

Kayısı, sağlık açısından pek çok fayda sağlayan besleyici bir meyvedir. Sindirimden göz sağlığına kadar kayısı pek çok hastalığa karşı vücuda direnç kazandırıyor. Özellikle zayıflama süreçlerinde kayısının etkisi büyük. Sindirim sistemini çalıştıran kayısı, vücuttaki şişkinliği atıyor. Diyetisyen Pınar Demirkaya, kayısının vücuda faydalarını açıkladı.

C VİTAMİNİ KAYNAĞI


Kayısı, C vitamini içeriği zengindir. C vitamini, zararlı sistemin güçlenmesine ve tahribata karşı koruyucu bir rol oynar.


ANTİOKSİDAN ETKİSİ

Kayısıda bulunan beta-karoten, lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlar, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücre hasarlarını korumaya yardımcı olabilir ve yaşlanmayı geciktirebilir.

GÖZ SAĞLIĞINI DESTEKLER

Kayısı, A vitamini bakımından zengin bir meyvedir. A vitamini, göz birikimleri yardımcı olur ve görme birikimlerini giderir.

SİNDİRİM SAĞLIĞINI DÜZENLER

Kayısı, yaşam kalitesini yükseltir. Kayısı içeriği ile sindirim sisteminin en büyük dostudur. Bağırsakları çalıştırır. Kabızlık sorununu ortadan kaldırır. Vücutta biriken ödem ve toksinleri kısa sürede atar.

Bu faydasını öğrendikten sonra her gün 1 adet kayısı yemek isteyeceksiniz - Resim : 1

KALP SAĞLIĞINI KORUR

Kayısı, potasyum içeriği ile kalp desteğini desteklemeye yardımcı olabilir. Potasyum, kan basıncı düzenlemeye ve kalp ritmini korumaya yardımcıdır.

KEMİK SAĞLIĞINI DESTEKLER

Kayısı, kalsiyum ve fosfor gibi mineraller içerir. Bu mineraller kemiğin sağlıklı olmasını sağlar.

CİLT SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Kayısıda bulunan C vitamini, ciltteki kolajen üretimini destekleyebilir ve hücrelerin sağlıklı ve parlak sahiplerine yardımcı olabilir.

Kayısıları taze olarak tüketebileceğiniz gibi, depolarında de bulabilirsiniz. Ayrıca kayısıları salatalarda, yoğurtlarda, smoothielerde ve tatlılarda da faydalarından yararlanabilirsiniz.

KURU KAYISININ FAYDALARI NELERDİR? KURU KAYISININ 5 FAYDASI

1. Sindirim sistemi sağlığına faydalıdır: Kuru kayısı, yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemimiz için oldukça faydalıdır. Lifler, bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olur ve kabızlık gibi sindirim sorunlarını önler.

2. Göz sağlığına destek olur: Kuru kayısı, A vitamini açısından oldukça zengindir. A vitamini ise göz sağlığı için oldukça önemlidir. Kuru kayısı tüketerek gözlerinizin daha sağlıklı kalmasına yardımcı olabilirsiniz.

3. Kansere karşı koruyucu etkisi vardır: Kuru kayısı, içerdiği antioksidanlar sayesinde kansere karşı koruyucu etkiye sahiptir. Antioksidanlar, vücudumuzdaki serbest radikalleri nötralize ederek kanser gibi birçok hastalığın oluşumunu engeller.

Bu faydasını öğrendikten sonra her gün 1 adet kayısı yemek isteyeceksiniz - Resim : 2

4. Kalp sağlığını korur: Kuru kayısı, potasyum açısından da oldukça zengindir. Potasyum, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olarak kalp sağlığını korur. Ayrıca kuru kayısıda bulunan lifler de kolesterol seviyesini düşürerek kalp hastalıklarına karşı koruyucu etki gösterir.

5. Kemik sağlığını destekler: Kuru kayısı, içerdiği kalsiyum sayesinde kemik sağlığına destek olur. Kalsiyum, kemiklerin güçlenmesine ve osteoporoz gibi kemik hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur.

Kaynak: Posta.com.tr - Derleme: Gercekgundem.com

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