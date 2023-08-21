Kanal D iddialı dizinin fişini çekti! Apar topar final yapıyor! Artık yer almayacak

Oyuncuları arasında Nurgül Yeşilçay, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım gibi isimlerin yer aldığı Veda Mektubu her hafta pazartesi akşamları ekrana geliyordu. Kanal D yönetimi sevilen diziye final kararı verdi.

Kanal D iddialı dizinin fişini çekti! Apar topar final yapıyor! Artık yer almayacak

Kanal D ekranlarında yayımlanan dizilerden peş peşe final haberleri gelmeye devam ediyor. Veda Mektubu dizisi her hafta pazartesi akşamları Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkıyor. Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapan ancak sonrasında reytinglerde düşüş yaşayan dizi bu akşam final yapacak.

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar’ın yer aldığı dizi zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çekmişti.

Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş’ın oturduğu Veda Mektubu'nda Nurgül Yeşilçay Alanur karakterine, Rabia Soytürk Aslı'ya, Emre Kıvılcım ise Mehmet'e hayat veriyordu.

Kanal D yayın akışına göre Veda Mektubu dizisinin final bölümü saat 20:00’da başlayacak.

VEDA MEKTUBU DİZİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Veda Mektubu, Most Production imzalı, ilk bölümü 27 Şubat 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın üstlendiği, senaryosunu Deniz Akçay'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir.

Kanal D iddialı dizinin fişini çekti! Apar topar final yapıyor! Artık yer almayacak - Resim : 1

ESKİ BÖLÜMLER NE OLACAK?

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar’ın yer aldığı dizi zengin oyuncuların yer aldığı Veda mektubunun eski bölümleri youtube üzerinden izlenebilecek.

Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar’ın hayranları gelen final haberine sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarla tepki gösterdiler.

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