1 kepçesi bile yetiyor! Uzmanların kelle paça yerine önerdiği çorba

Tavuk suyu çorbası, hem lezzetli hem de besleyici bir seçenektir. Hazırlaması oldukça kolay olan bu çorba, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun direncini artırır. İçerdiği proteinler sayesinde kas gelişimine de yardımcı olur.

Peki, tavuk suyu çorbası nasıl hazırlanır? İlk olarak bir tavuğu kaynatın ve kaynayan suyun içine soğan, havuç, patates, pırasa gibi sebzeleri ekleyin. Sebzeleri yumuşayana kadar kaynatın ve ardından tavuğu suyun içinden çıkarın. Tavuğun etlerini ayırarak çorbaya ekleyin ve tuz, karabiber gibi baharatlarla lezzetlendirin.

Tavuk suyu çorbasının kelle paçaya göre birçok faydası bulunmaktadır. Öncelikle kelle paça, yüksek miktarda kolesterol içermesi nedeniyle kalp sağlığı açısından risk oluşturabilir. Tavuk suyu çorbası ise düşük yağ ve kolesterol içeriğiyle kalp sağlığına katkı sağlar.

Ayrıca kelle paça, yüksek miktarda sodyum içermesi nedeniyle tansiyon hastaları için uygun olmayabilir. Tavuk suyu çorbası ise düşük sodyum içeriğiyle tansiyon hastalarına da önerilebilir.

TAVUK SUYU ÇORBASININ TARİFİ

Yapımı için malzemeler

300 gram tavuk eti

Yarım su bardağı tel şehriye

1 yemek kaşığı un

4-5 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı soğuk su

3-4 su bardağı tavuk suyu

Tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı nane



Terbiyesi için:

3 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta

Lokanta usulü tavuk çorbası tarifi Nasıl yapılır?



Tavukları 5-6 su bardağı kadar suda iyice haşlayın.

Haşlanan tavuğun suyunu daha sonra kullanmak üzere kenara alın.

Tavuğun etlerini ayıklayıp parçalayın.

Bir başka tencerede yağı kızdırın.

Şehriyeyi ve baharatları yağda hafifçe kavurun.

Üzerine unu da ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

1 su bardağı soğuk su ekleyip hızla karıştırarak unu açın.

Haşladığınız tavuğun suyundan 4 bardak kadarını tencereye ekleyin.

Şehriyeler yumuşayana kadar iyice pişirin.

Yoğurt ve yumurtayı ayrı bir kasede çırpın.

Çorbanın suyundan 1-2 kepçe kadarını yoğurda ekleyip ılıştırın ve yeniden çorbaya ekleyin.

Çorba kaynamaya başladığında tavuk etlerini de ilave edin.

Bir taşım daha kaynattığınız çorbayı sıcak servis edin. Afiyet olsun…

Kaynak: hurriyet.com.tr - fotoğraflar: youtube.com