Lahana yapraklarının şaşırtan etkisi... Bu faydasını kimse duymamıştı

Sık sık eklem ağrısı yaşıyorsanız lahana yapraklarıyla eklem ağrılarınızı ve bacağınızda oluşan ödemi 1 saat içinde ortadan kaldırabileceksiniz. İşte herkesin işine yarayacak o yöntem

Lahana yapraklarının şaşırtan etkisi... Bu faydasını kimse duymamıştı

Eklem ağrıları bazen uykudan uyandıracak türden ağrılar olabiliyor.

Eklem ağrılarına karşı bir çok ilaç bulunuyor elbette. Ancak evde uygulanacak bazı doğal yöntemlerle eklem ağrılarından kurtulmak mümkün oluyor.

NEWSNER sitesinde yer alan bir içerikte; Lahana yapraklarıyla eklem ağrılarını ortadan kaldırmaya yarayacak bir yöntem paylaşıldı.

Deneyenler faydasını gördüğünü belirtiyor.

İşte bilmeniz gerekenler;

*Lahananın içerisinde bulunan antioksidanlar ağrıyı önler ve şişkinliği giderir.

*Lahananın içerisinde bulunan mineraller eklemlerde oluşan ağrıları engellediği gibi vücudunuzda veya herhangi bir yerinizde oluşan ödemin de giderilmesine yardımcı olur.

*Lahana bu tedavilerde nasıl kullanılır diye merak etmeye başladıysanız hemen açıklayalım.

Malzemeler

Aliminyum folyo
Lahana
Merdane
Gazlı bez

Uygulanışı


İlk olarak lahananın yapraklarını tek tek ayırın. Daha sonra iyice yıkayın ve kurumasını bekleyin. Daha sonra lahana yapraklarını merdane yardımıyla tek tek düzleştirin. Böyle yaptığınızda lahananın suları da çıkmış olacaktır. Daha sonra lahananın yapraklarını alüminyum folyoya sarın ve fırına sürün.

Yeterince ısınan folya içindeki lahanaları ağrı veya ödem oluşan bölgeye sarın. Üzerini streç filmle iyice kapatın. Bir saat boyunca rahatsızlık duyduğunuz bölgede bekletin. Lahanayı çıkardıktan sonra bölgeyi temizlemeniz gereklidir. Bu uygulamayı yapanlar ertesi gün ağrının geçtiğini söylüyorlar.

Önemli hatırlatma; 

Ekrem ağrılarından buz yöntemiyle de kurtulabilirsiniz. Ağrının olduğu yere buzlu tedavi yapın. 10 dakika uygulayacağınız buzlu tedavi sayesinde ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz.

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