Bulgur pilavının daha doyurucu olması için içine ekleyin.. Aşçılar da öneriyor

Bulgur pilavı genelde hafif yemekler arasında yer alır. Bulgur şişiriyor denilse de pek doyurucu değildir aslında. Ancak daha doyurucu hale getirmek mümkün.

Bazı aşçılar sebzeli bulgur pilavı pişiriyorlar. Böylelikle bulgur pilavı hem daha lezzetli hem de daha doyurucu oluyor.

Peki sebzeli bulgur pilavı için neler gerekli?

Malzeme listemiz;

1 adet soğan

1 adet yeşil biber

1 adet kırmızı biber

1 adet patlıcan

2 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

2 su bardağı pilavlık bulgur

2 yemek kaşığı sıvı yağ

4 su bardağı sıcak su

SEBZELİ BULGUR PİLAVI YAPILIŞI

*Patlıcanlar soyularak küçük küçük doğranır ve tuzlu suda 15-20dk kadar bekletilir.

*Soğan yemeklik doğranır ve pembeleşene kadar sıvı yağda kavrulur.

*Patlıcanlar süzülür ve biberlerde doğrandıktan sonra tencereye eklenir ve soğanla birlikte kavrulmaya başlanır.

*Sebzelerin pişmesine yakın küçük doğranmış domatesler eklenir ve tencerenin kapağı kapatılarak sebzeler pişene kadar beklenir.

*Domates mevsimi değilse eğer bu aşamada biraz salça eklenir ve kavrulur, ancak mevsiminde domates kullanmanızı öneririz.

*Pişen sebzelerin üzerine yıkayıp suyunu süzdüğünüz bulgurlar eklenir, tuzu ilave edilerek, tencereye sıcak su eklenir.

*Pilavın üzerini örtecek kadar su yeterli olacaktır.

*Tencerenin kapağı kapatılarak kısık ateşte bulgurlar şişip yumuşayana kadar pişirilir.

*Pilavın suyu yetersiz gelip tencerenin tabanına yapışmaması için ara sıra kontrol etmeyi unutmayın.

*Suyu azalmış ancak hala pişmemiş ise bir miktar daha sıcak su ekleyebilirsiniz.

*Ocağı kapattıktan sonra kapağın altına kağıt havlu sererek demlendirin.

Sebzeli bulgur pilavı için öneriler;

* Ekleyeceğiniz suya dikkat edin. İçme suyu olması önerilir.

* Eğer varsa tavuk suyu da kullanabilirsiniz.

* Eklediğiniz sebzeler mutlaka taze olmalı.

* Dilerseniz pilavınızı çok daha doyurucu hale getirmek için patateste ekleyebilirsiniz. Patateste bulgur pilavına ayrı bir lezzet katmaktadır.

BULGUR PİLAVININ YANINA EN İYİ NE GİDER?

Bulgur pilavınızı cacık veya mercimek çorbasıyla servis edebilirsiniz. Cacık yapacaksanız mutlaka 1 çorba kaşığı zeytinyağı ekleyin. Böylelikle yapmış olduğunuz cacık çok daha lezzetli olacaktır.

Kaynak: Habertürk - Gerçek Gündem