Star TV'de ayrılık... Yalı Çapkını dizisinin en etkili karakteriydi

Star TV ekranlarında yayınlanan ''Yalı Çapkını'' dizisindeki mantık hataları kafa karıştırmaya devam ediyor. Mert Ramazan Demir'in hayat verdiği ''Ferit'' karakterini dedesi ''Halis'' en yakın arkadaşı olan Necip Usta'nın yanına çıkarak olarak vermişti.

Ferit burada Necip ustadan iş öğrenecekti. Ancak Ferit hiç işe gitmez oldu. Deyim yerindeyse Ferit boş boş dolaşan bir karaktere dönüştü.

Bu durum seyircilerin de dikkatini çekti.

Bu akşam yayınlanan bölümde de yine Ferit'in işe gitmediği görüldü.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI. MEĞER USTA OYUNCU DİZİYE VEDA ETMİŞ

NTV'de yer alan bir haberde; Dizide yaşanan ayrılıkla ilgili bilgilerde paylaşıldı. Star'ın sevilen dizisi Yalı Çapkını, bu sezon hem ekranda aldığı reyting, hem de dijital izlenme rakamlarıyla rekor üstüne rekor kırıyor. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun başrolleri paylaştığı dizide Halis Ağa’nın arkadaşı Necip Usta rolüne hayat veren usta aktör Menderes Samancılar, konuk oyuncu olarak renk kattığı Yalı Çapkını’ndan ayrıldı.

BAŞKA AYRILIKLARDA YAŞANABİLİR

Öte yandan dizide yer alan ''Pelin'' karakterinin de veda edeceğine yönelik iddialar sosyal medyada gündem oldu. Ancak ''Pelin'' karakterinin bir kaç bölüm daha dizide yer alması bekleniyor. Sonrasında ''Pelin'' karakterinin diziye veda etmesi bekleniyor.