Tıkanan lavaboları bu 3 malzemeyle saniyeler içinde açabilir ve temizleyebilirsiniz

Bugün sizlerle yine harika bir temizlik sırrını paylaşacağız. Bu temizlik sırrı sayesinde artık tıkalı giderler sorun olmaktan çıkacak.

Hemen hemen bir kez olsun herkesin başına gelmiştir. Tıkanan lavabo gideri herkes için büyük bir sorundur. Bazen mutfakta bazen tuvalette bazen de banyoda başımıza gelir bu sorun.

Muhtemelen başınıza böyle bir şey gelince hemen en yakınlardaki markete gidip pahalı kimyasalları satın alarak kullanmaya çalışırsınız. Oysa buna hiç gerek yokmuş. Hem cüzdanınıza hem sağlığınıza zarar veren bu kimyasalları kullanmanız gerekmiyor. Çünkü eski bir yöntemle tıkanan lavaboları açmak gerçekten çok kolay. Üstelik bu yöntem hiç bir şekilde kimyasal içermiyor.

BÜYÜKLERİMİZİN KULLANDIĞI HARİKA YÖNTEM

Eski yöntemde karbonat, tuz ve birazda temizlik sirkesi kullanılmaktadır. Kulağa bu yöntem etkili gelmese de denediğinizde ne kadar işe yaradığını anında göreceksiniz. Yöntem eski olmasına rağmen hala birçok kişi tarafından da günümüzde sıkça kullanılmaktadır.

Bu yöntemi daha önce belki duymuş olabilirsiniz. Ancak duymayanlar için tekrardan bu bilgileri paylaşmak istedik. Çünkü lavabo tıkanıklığı gerçekten rahatsız edici olabiliyor.

İşte bilmeniz gereken o temizlik sırrı;

Malzemeler:



3 su bardağı karbonat

5 su bardağı tuz

Ilık sirke

Sıcak su



Uygulanışı:



1- Karbonat ve tuzu iyice karıştırın.

2- Karışımı lavabonun giderine dökün. Huni yardımıyla karışımın aşağıya gitmesini sağlayabilirsiniz.

3- Şimdi de ılık haldeki sirkeyi dökün.

4- Son olarak da sıcak suyu dökün.

Bunları sırayla ve doğru bir şekilde yapmanız içinde dakikalar içinde lavabonuzun açıldığını göreceksiniz.

Yapılışına ait videoyu adım adım aşağıdan takip edebilirsiniz. Video dili Almanca olsa da tek dikkat etmeniz gereken tek şey nasıl yapıldığı olmalı.

Temizlik için çok basit, pratik ve etkili bir yöntem. Yöntemi arkadaşlarınızla paylaşmayı sakın ihmal etmeyin.

BAŞKA BİR KARIŞIM DAHA;

1 litrelik kola... 3 çorba kaşığı karbonat. 3 çorba kaşığı tuz ve 2 çorba kaşığı temizlik sirkesi..

Gidere toz malzemeleri dökün ve ardından kolayla sirkeyi aynı anda boşaltın. Bu yöntem sayesinde de hızlı bir şekilde tıkalı giderler açılacaktır.

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