Kokusuz Taze Fasulye Saklamanın Yolu : Böyle Saklarsanız Asla Bozulmuyorlar

Taze fasulye, mevsiminde bolca tüketilen ve sağlıklı bir sebze çeşididir. Ancak taze fasulyenin mevsimi geçtikten sonra da tüketilebilmesi için doğru bir şekilde saklanması gerekmektedir. Dondurulmuş taze fasulye, bu konuda oldukça pratik ve etkili bir yöntemdir.

Peki, dondurulmuş taze fasulye nasıl saklanır? İşte size adım adım dondurulmuş taze fasulye saklamanın yolu:

İlk olarak fasulyeleri yıkayın ve süzdükten uç kısımları yan yana gelecek şekilde dizin. Bu yöntem sayesinde onları elinize alıp tek tek kesmekle uğraşmayacaksınız. Tek bir darbede tüm uçlardan kurtulacaksınız. Taze doğan doğramak gibi konuyu canlandırabilirsiniz kafanızda. Uç kısımlarını bir araya getirdiğiniz fasulyelere tek seferde bıçak darbesini indirin. Oldu bitti bile!

Sıra geldi kılçıklarını ayıklamaya...

Bu aşamada bıçağı bir kenara bırakıyor, onun yerine sebze soyacağını alıyoruz. Sebze soyacağı kullanarak kılçıkları çok hızlı bir şekilde ayıklayacaksınız.

Fasulyeleri temiz bir hale getirdikten sonra dilediğiniz tarife uygun olarak pişirebilirsiniz. Eğer onları dondurucuda sağlıklı bir şekilde saklamak istiyorsanız, bunun için;

İlk işiniz temizlenen fasulyeleri iyi bir şekilde kurutmak olmalı. Bunun için kağıt havlu ya da temiz bir mutfak havlusundan yararlanabilirsiniz. Kuruma işlemini doğru bir şekilde yapmalısınız. Aksi halde fasulyelerin içinde kalan su, onların hızlı bir şekilde bozulmasına neden olacaktır.

Kuruyan fasulyeleri porsiyonlara ayırın. Bu sayede buzluktan hepsini çıkarıp tekrar dondurmak zorunda kalmayacaksınız.

Porsiyonlara ayırdığınız fasulyeleri ağzı kilitli poşetlerde saklayın. Vakumlu torbalar kullanmanız bu süreçte daha sağlıklı olacaktır.

Çözdürmek isterseniz de buzluktan çıkarıp oda sıcaklığında bekletin. Kesinlikle sıcak suyun içine koymamalısınız. Oda sıcaklığında çözündükten dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

Dondurulmuş taze fasulyeleri bu şekilde sakladığınızda, ihtiyacınız olduğu zaman kolayca kullanabilir ve tazeliğini koruyabilirsiniz. Ayrıca, bu yöntemle mevsiminde bolca alıp dondurarak, tüm yıl boyunca taze fasulye tüketebilirsiniz. Sağlıklı ve pratik beslenme için dondurulmuş taze fasulye saklama yöntemini mutlaka denemenizi öneririz.

Kaynak: Mynet.com, Youtube.com