Kısmeti kapalı olan 3 burç! Hayat onların yüzüne hiç gülmüyor...

Astrolojiye göre, hayat bazı burçlara aşkta bonkör davranırken, bazılarına ise bir türlü şans vermez. Bu burçlar, evlilik konusunda çok şanssızdır ve sık sık "Kimler kimler yuva kuruyor, ben niye kuramıyorum" diye hayıflanırlar. Peki, kısmeti kapalı olan bu 3 burç hangileridir? İşte cevabı:

İkizler Burcu (21 Mayıs-21 Haziran)

İkizler burcu, herkesle kolayca anlaşan ve arkadaşlık kuran bir burçtur. Ancak aşk hayatında sonuç almakta zorlanır. İkizler burcu, kararsız ve değişken bir yapıya sahiptir. Bu yüzden, kendisine uygun bir eş bulmakta güçlük çeker. Ayrıca, İkizler burcu, sadakat konusunda da sorun yaşayabilir. Bu da evliliğe giden yolda engel oluşturabilir.

Başak Burcu (23 Ağustos-22 Eylül)

Başak burcu, mükemmeliyetçi ve titiz bir burçtur. Evlilik için çok seçici davranır ve kendisine uygun birini bulmakta zorlanır. Başak burcu, ayrıntılara çok takılır ve küçük hataları büyütür. Bu da ilişkilerinde sorun yaratır. Başak burcu, evliliği çok ciddiye alır ve bu konuda acele etmez. Ancak bu süreçte fırsatları kaçırabilir.

Oğlak Burcu (22 Aralık-19 Ocak)

Oğlak burcu, çalışkan ve sorumluluk sahibi bir burçtur. Evlilik için çok uygun bir adaydır. Ancak Oğlak burcu, kariyerine çok önem verir ve bu yüzden aşk hayatını ihmal edebilir. Oğlak burcu, güvenilir ve sadık bir eş arar ancak bunu bulmakta zorlanabilir. Oğlak burcu, evliliği çok ciddiye alır ve bu konuda acele etmez. Ancak bu süreçte fırsatları kaçırabilir.

gercekgundem.com