Bahçede ot sanıp koparmıştık! Oysa 1 tutamı bile vücutta mikrop bırakmıyormuş...

uskuphaber.com sitesinde aktarılan haberde; Semizotu hakkında herkesin çok şaşıracağı bilgiler paylaşıldı. Daha çok bahçelerde ve yeşillik alanlarda yetişen Semizotundan bir çok kişinin haberi yok. Eğer bahçenizde yetişen Semizotunu çöp sanıp atıyorsanız sakın atmayın!

SEMİZOTUNUN YAPISI NASILDIR?

Semizotunun yapısı etli ve oval yapraklardan, yatık gövdeden ve sarı çiçeklerden oluşur.

Aşağıdaki fotoğraftan semizotunun yapısını inceleyebilirsiniz...



Semizotu, yeşil yapraklı ve sağlıklı bir bitkidir. Semizotunun faydaları saymakla bitmez. Araştırmacılara göre; Semizotu, omega-3 yağ asidi, A, C ve B vitaminleri, demir, kalsiyum, potasyum gibi birçok besin öğesi içerir. Semizotunun faydaları arasında şunlar sayılabilir:

- Kalp ve damar sağlığını korur. Kan dolaşımını hızlandırır ve kolesterolü düşürür .

- Bağışıklık sistemini güçlendirir. Antioksidan ve antiinflamatuar etkisi vardır. Hastalıklara karşı korur .

- Kanser riskini azaltır. Ağız ve akciğer kanseri başta olmak üzere birçok kanser türüne karşı koruyucu etkisi vardır.

- Sindirim sistemini destekler. Lifli yapısı sayesinde kabızlığı önler, bağırsakları temizler ve böbrek taşı oluşumunu engeller .

- Enerji verir. Düşük kalorili olmasına rağmen enerji sağlar. Yorgunluk, halsizlik ve depresyona iyi gelir .

- Kemik sağlığını korur. Kalsiyum ve magnezyum içeriği sayesinde kemikleri güçlendirir ve osteoporozu önler .



- Görme sağlığını korur. A vitamini ve beta karoten içeriği sayesinde gözleri korur ve görme bozukluklarını önler .

- Cilt ve saç sağlığını korur. C vitamini ve antioksidan içeriği sayesinde cildi nemlendirir, kırışıklıkları azaltır ve saçları güçlendirir .

Semizotu Nasıl Tüketilmelidir?

Semizotu farklı şekillerde tüketilebilir. Öncelikle iyice yıkamak gerekir. Salata olarak limon, zeytinyağı ve tuz ile karıştırarak tüketilebilir. Yoğurtla cacık yapılabilir. Domates, soğan, sarımsak ve biber ile kavurularak yemek yapılabilir. Çorba veya börek içi olarak da kullanılabilir.

Semizotu, faydaları saymakla bitmeyen bir bitkidir. Sağlıklı beslenmek isteyenler için semizotunu sofralarından eksik etmemelerini tavsiye ederiz.

YOĞURTLU SEMİZOTU TARİFİ

Lezzet.com.tr sitesinde yer alan içerikte; Yoğurtlu semizotu tarifine yer verildi. Bu tarifi özellikle akşam yemeklerinde deneyebilirsiniz. İşte yoğurtlu semizotu tarifinin detayları

Malzemeler

1 demet semizotu

1 salatalık

1 su bardağı yoğurt

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı mayonez

Tuz

Yoğurtlu Semizotu Nasıl Yapılır?

*Semizotunu yıkayıp saplarından ayırın. Salatalığı kabuğunu soymadan çok ince dilimleyin. Yoğurt ve mayonezi bir kasede karıştırın. Sarımsağın kabuğunu soyup rendeleyin ve yoğurda ekleyin. Tuzla tatlandırın.

*Semizotu ve salatalık dilimlerini yoğurtla karıştırın. Yoğurtlu semizotunu tabağa alın. Üzerine kırmızı pul biber serpiştirip servis yapın.