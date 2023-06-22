Sivrisinekleri evden uzak tutan yöntem! Kokuyu hissedince kaçıyorlar...

Sivri sinekler yazın en büyük sorunlarından biri. Özellikle evde rahat uyumak isteyenler için sivrisineklerin ısırması ve vızıldaması çok can sıkıcı olabiliyor. Piyasada satılan sivrisinek ilaçları ise hem sağlığa zararlı hem de etkili olmayabiliyor. Bu yüzden evde doğal yöntemlerle sivri sinekleri uzak tutmak mümkün.

Bunun için yapmanız gereken tek şey, bir cam kavanozun içine bir miktar su, bir miktar elma sirkesi ve birkaç damla bulaşık deterjanı koyup karıştırmak. Bu karışımı cam dibine koyduğunuzda, sivri sinekler bu suya çekilecek ve içinde boğulacaklar. Böylece evinizdeki sivri sinek sayısını azaltabilirsiniz.

Bu yöntemin yanı sıra, evinizde lavanta, biberiye, fesleğen gibi bitkiler de yetiştirebilirsiniz. Bu bitkilerin kokusu sivri sinekleri kaçırır ve evinize hoş bir koku verir. Ayrıca lavanta yağı ile vücudunuza sprey yapabilir veya citronella mumları yakabilirsiniz.

Sivri sineklerden doğal yollarla kurtulmak için bu yöntemleri deneyebilirsiniz. Hem sağlığınızı korumuş hem de evinizi daha güzel yapmış olursunuz.

Sivri sinekler yazın en büyük sorunlarından biri. Özellikle evde rahat uyumak isteyenler için sivrisineklerin ısırması ve vızıldaması çok can sıkıcı olabiliyor. Piyasada satılan sivrisinek ilaçları ise hem sağlığa zararlı hem de etkili olmayabiliyor. Bu yüzden evde doğal yöntemlerle sivri sinekleri uzak tutmak mümkün.

Bunun için yapmanız gereken tek şey, bir cam kavanozun içine bir miktar su, bir miktar elma sirkesi ve birkaç damla bulaşık deterjanı koyup karıştırmak. Bu karışımı cam dibine koyduğunuzda, sivri sinekler bu suya çekilecek ve içinde boğulacaklar. Böylece evinizdeki sivri sinek sayısını azaltabilirsiniz.

Bu yöntemin yanı sıra, evinizde lavanta, biberiye, fesleğen gibi bitkiler de yetiştirebilirsiniz. Bu bitkilerin kokusu sivri sinekleri kaçırır ve evinize hoş bir koku verir. Ayrıca lavanta yağı ile vücudunuza sprey yapabilir veya citronella mumları yakabilirsiniz.

Sivri sineklerden doğal yollarla kurtulmak için bu yöntemleri deneyebilirsiniz. Hem sağlığınızı korumuş hem de evinizi daha güzel yapmış olursunuz.

sabah.com.tr