Kavurma etini saklarken aklınızda bulunsun! Etin 6 ay bozulmasını önlüyor

Kavurma eti, kuzu veya dana etinin küçük parçalara kesilip kendi yağıyla kavrulmasıyla yapılan bir yemektir. Kavurma eti, lezzetli ve besleyici olmasının yanı sıra uzun süre saklanabilen bir yiyecektir. Peki, kavurma eti 6 ay nasıl saklanır?

Kavurma etini 6 ay saklamak için yapmanız gerekenler şunlardır:

- Kavurma etini temiz ve kuru bir cam kavanoza yerleştirin. Kavanozun ağzını sıkıca kapatın.

- Kavanozu güneş görmeyen, serin ve kuru bir yerde muhafaza edin. Buzdolabına koymayın.

- Kavurma etini tüketmeden önce kavanozun ağzını açın ve etin kokusunu kontrol edin. Eğer kötü bir koku varsa, eti atın.

- Kavurma etini ısıtmadan önce bir tavada ya da mikrodalgada birkaç dakika ısıtın. Eti sıcak olarak servis edin.

Kavurma eti 6 ay saklamak için bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Bu sayede hem lezzetli hem de sağlıklı bir yemek elde edebilirsiniz. Afiyet olsun!

KAVURMANIN TARİFİ

Kavurma, Türk mutfağının en sevilen ve en lezzetli yemeklerinden biridir. Kavurma, kuzu veya dana etinin küçük parçalar halinde kızartılması ve baharatlarla tatlandırılmasıyla yapılır. Kavurma, pilav, ekmek veya salata ile servis edilebilir. Kavurma yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 kilogram kuzu veya dana etini yıkayın ve kurulayın. Etleri 2-3 santimetrelik küçük parçalara bölün.

- Bir tencereye 2 yemek kaşığı sıvı yağ koyun ve orta ateşte ısıtın. Etleri tencereye alın ve arada karıştırarak suyunu salıp çekene kadar kızartın. Bu işlem yaklaşık 30-40 dakika sürecektir.

- Etler kızardıktan sonra üzerine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı kekik ve 1 çay kaşığı pul biber ekleyin. Baharatları etlere iyice yedirin.

- Kavurmanız hazır. Sıcak olarak pilav, ekmek veya salata ile servis edin. Afiyet olsun!

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