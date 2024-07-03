İlhan Şen’den hayranlarını yıkan haber. FOX TV'deki diziyle ünlenmişti

Esas Oğlan dizisiyle ekrana döneceği konuşulan İlhan Şen'den hayranlarını yıkan haber. Oyuncu dizi projesinden vazgeçti

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İlhan Şen’den hayranlarını yıkan haber. FOX TV'deki diziyle ünlenmişti

İlhan Şen'in Esas Oğlan dizisiyle ekrana döneceği konuşulurken, hayranlarını üzen bir haber geldi. Oyuncu, proje için yapılan planlardan vazgeçtiğini açıkladı. Bu karar, dizi hayranları arasında büyük bir şaşkınlık yarattı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ünlü oyuncu İlhan Şen'in BKM imzalı “Esas Oğlan” dizisiyle görüştüğü gündeme gelmişti, son gelen haberlere göre Şen projede yer almayacak.

İlhan Şen’in yeni dizi projesi merakla bekleniyordu. “Safir” dizisinin ardından gelen teklifleri değerlendiren başarılı oyuncunun son olarak “Esas Oğlan” dizisiyle görüştüğü konuşulmuştu.

İlhan Şen’den hayranlarını yıkan haber. FOX TV'deki diziyle ünlenmişti - Resim : 1

Hadise’yle partner olacağı gündeme gelen yakışıklı oyuncunun proje değişikliğine gittiği ve aynı dönemde gelen yabancı bir dijital projeyi kabul ettiği öğrenildi.

İLHAN ŞEN HAKKINDA KISA BİLGİ

Türk aktör ve eski model olan İlhan Şen, 19 Aralık 1987 tarihinde Bulgaristan’da doğmuştur. 36 yaşındaki oyuncu, lisans eğitimini inşaat mühendisliği üzerine almıştır.

2009 yılında Türkiye’nin en iyi modeli seçilmiş ve Best Model of Turkey ve Best Model of Europe yarışmalarını kazanmıştır.

Oyunculuk kariyerine başlaması ise 2018 yılında ATV ekranlarında yayınlanan Şahin Tepesi dizisiyle olmuştur. Bu dizide ‘’Mete’’ adlı bir karakteri canlandırmıştır.

En büyük çıkışını FOX TV’de yayınlanan ve başrolünü Burcu Özberk ile paylaştığı ‘’Aşk Mantık İntikam’’ adlı dizide yapmıştır. Bu dizide çiftin kimyası çok beğenilmiş ve İlhan Şen’in hayranları giderek artmıştır.

İlhan Şen birçok markanın defilesi ve reklamında da yer almıştır.

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