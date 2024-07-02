Alanında öncü olan 2 dev bankaya el konuldu. Binlerce müşterinin parası bulunuyor

Dünyaca ünlü iki bankanın hisselerine, varlıklarına ve tüm hesaplarına el konulduğu bildirildi. Bu gelişmenin ardından müşteriler bankadan paralarını çekmeye başladı.

Alanında öncü olan 2 dev bankaya el konuldu. Binlerce müşterinin parası bulunuyor

Dünya genelindeki ekonomik kriz hizmet sektörüyle birlikte bankacılık sektörünü de derinden etkilemeye devam ediyor. Dünya'nın en köklü 2 bankasına el konuldu.

Kamusonhaber.com.tr'deki habere göre; Rusya'da bir mahkeme, Alman Linde firmasının Rusya'da kuracağı gaz işleme tesisi inşaatı sözleşmesinin garantörleri arasında yer alan Almanya merkezli Deutsche Bank ve Commerzbank hakkında, yaptırımlar nedeniyle sözleşmenin feshedilmesinin ardından çarpıcı bir karara imza attı.

EL KONULDU! HİSSESİNİN KULLANILMASI YASAKLANDI

Davayı Rus gaz devi Gazprom'un yüzde 50 hissedarı olduğu RusChemAlliance açtı. St. Petersburg tahkim mahkemesi, Deutsche Bank'ın Rusya'daki yan kuruluşu olan Deutsche Bank Technology Center LLC'nin kayıtlı sermayesindeki yüzde 100 hissesinin kullanılmasını yasakladı.

Mahkeme ayrıca, Deutsche Bank'ın Rusya'daki yan kuruluşu ve Deutsche Bank Teknoloji Merkezi'nin menkul kıymetlerine, gayrimenkullerine ve banka hesaplarına 238,6 milyon avroya kadar el konulmasına hükmetti. Deutsche Bank, dava için şimdiden yaklaşık 260 milyon avro karşılık ayırdığını açıkladı.

BANKADAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Deutsche Bank’tan yapılan açıklamada, "Bu iddianın Rus mahkemeleri tarafından nasıl uygulandığını görmemiz ve Rusya'daki acil operasyonel etkisini değerlendirmemiz gerekecek" denildi. Mahkeme, Commerzbank'ın 93,7 milyon avro değerindeki varlıklarına, menkul kıymetlerine ve Moskova'daki binasına da el koydu.

İnci Taneleri dizisinin yerine Kanal D'den yeni dizi... Başrole flaş isim
İnci Taneleri dizisinin yerine Kanal D'den yeni dizi... Başrole flaş isim
Çukur dizisiyle ses getirmişti. Anlaşma yaptığı yeni dizi belli oldu
Çukur dizisiyle ses getirmişti. Anlaşma yaptığı yeni dizi belli oldu
Kabak mücverini Yunan şefler böyle kızartıyor ve lezzeti ikiye katlanıyor
Kabak mücverini Yunan şefler böyle kızartıyor ve lezzeti ikiye katlanıyor
ÇOK OKUNANLAR
Kardeşler arasında milyon dolarlık miras krizi! Türkiye'nin ünlü firması iflasın eşiğinde Kardeşler arasında milyon dolarlık miras krizi!
İnci Taneleri dizisinin yerine Kanal D'den yeni dizi... Başrole flaş isim İnci Taneleri dizisinin yerine Kanal D'den yeni dizi... Başrole flaş isim
A Spor'dan ayrılan Erman Toroğlu'nun yeni adresi belli oldu A Spor'dan ayrılan Erman Toroğlu'nun yeni adresi belli oldu
Kabinede önemli değişiklik: Yeni Sağlık Bakanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı belli oldu Kabinede önemli değişiklik: Yeni bakanlar belli oldu
Meteoroloji 8 kent için uyardı! Çok kuvvetli geliyor Meteoroloji 8 kent için uyardı!