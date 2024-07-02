Alanında öncü olan 2 dev bankaya el konuldu. Binlerce müşterinin parası bulunuyor

Dünya genelindeki ekonomik kriz hizmet sektörüyle birlikte bankacılık sektörünü de derinden etkilemeye devam ediyor. Dünya'nın en köklü 2 bankasına el konuldu.

Kamusonhaber.com.tr'deki habere göre; Rusya'da bir mahkeme, Alman Linde firmasının Rusya'da kuracağı gaz işleme tesisi inşaatı sözleşmesinin garantörleri arasında yer alan Almanya merkezli Deutsche Bank ve Commerzbank hakkında, yaptırımlar nedeniyle sözleşmenin feshedilmesinin ardından çarpıcı bir karara imza attı.

EL KONULDU! HİSSESİNİN KULLANILMASI YASAKLANDI

Davayı Rus gaz devi Gazprom'un yüzde 50 hissedarı olduğu RusChemAlliance açtı. St. Petersburg tahkim mahkemesi, Deutsche Bank'ın Rusya'daki yan kuruluşu olan Deutsche Bank Technology Center LLC'nin kayıtlı sermayesindeki yüzde 100 hissesinin kullanılmasını yasakladı.

Mahkeme ayrıca, Deutsche Bank'ın Rusya'daki yan kuruluşu ve Deutsche Bank Teknoloji Merkezi'nin menkul kıymetlerine, gayrimenkullerine ve banka hesaplarına 238,6 milyon avroya kadar el konulmasına hükmetti. Deutsche Bank, dava için şimdiden yaklaşık 260 milyon avro karşılık ayırdığını açıkladı.

BANKADAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Deutsche Bank’tan yapılan açıklamada, "Bu iddianın Rus mahkemeleri tarafından nasıl uygulandığını görmemiz ve Rusya'daki acil operasyonel etkisini değerlendirmemiz gerekecek" denildi. Mahkeme, Commerzbank'ın 93,7 milyon avro değerindeki varlıklarına, menkul kıymetlerine ve Moskova'daki binasına da el koydu.