İnci Taneleri dizisinin yerine Kanal D'den yeni dizi... Başrole flaş isim

Yılmaz Erdoğan ile Hazar Ergüçlü'nün başrol oyuncusu olduğu 'İnci Taneleri' dizisi sezon finali yaparken, Kanal D'nin yeni dizisinde merak edilen detaylar belli oldu.

YAKINDA YENİ DİZİ BAŞLIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapım şirketi BKM'nin çekeceği 'Annem Ankara' dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

ANNEM ANKARA DİZİSİNİN BAŞROL OYUNCUSU KİM OLDU?



Bergüzar Korel, kızı Leyla'yı dünyaya getirdikten sonra 'Düğüm' adlı diziyle seyircisiyle buluşmuştu. 42 yaşındaki oyuncu, sezon öncesi gelen teklifleri değerlendirirken sezonun iddialı işlerinden 'Annem Ankara' dizisinden teklif gitti.



ANNEM ANKARA DİZİSİ KONUSU NEDİR?



Başak Angigün 'Annem Ankara' dizisinin senaryosunu, evlatları için büyük bir savaş veren kendi annesi Zuhal Angigün'ün gerçek hayat hikayesinden esinlenerek kaleme aldı.

Bergüzar Korel'in kabul ederse cefakar bir anneyi oynayacağı 'Annem Ankara' dizisini yönetmen Faruk Teber yönetecek.