Çukur dizisiyle ses getirmişti. Anlaşma yaptığı yeni dizi belli oldu

Alperen Duymaz, Show TV'nin efsane dizileri arasında yer alan Çukur'da canlandırdığı "Emrah" karakteri ile izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Şimdi ise sevilen oyuncu, yeni bir dizi projesi ile ekranlara geri dönüyor.

Kendine has oyunculuk tarzı ve başarılı performansları ile dikkat çeken Duymaz'ın, bu yeni projede de izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ALPEREN DUYMAZ'IN YENİ DİZİSİYLE İLGİLİ DETAYLAR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hilal Saral’ın heyecanla beklenen yeni Ay Yapım imzalı dizisi “Hayat Hırsızı” temmuz ortasında sete çıkacak.

“Hayat Hırsızı” kod adlı “Avenida Brasil” dizisinden uyarlanan proje NOW’ın iddialı projelerinin başında geliyor. Aybike Ertürk’ün yazdığı dizide Cemre Baysel babasının intikamı almak için üvey annesinin evine yıllar sonra Leylim adıyla çalışmak için giden Leyla’ya hayat veriyor. Dizinin başrol erkek karakteri Civan’la ilgili görüşen başarılı oyuncu Alperen Duymaz, diziyle el sıkıştı.

Ülkemizin en etkili oyuncularından Gonca Vuslateri, Leyla’nın üvey annesi Nur’a hayat verecek. Cengiz Bozkurt “Tufan” yani Tufo’nun babası Selman’ı canlandıracak. Hilal Saral’ın kadrosunu titizlikle belirlediği öğrenilen dizinin futbolcu Tufo’nun için Halil İbrahim Ceyhan’la görüşülüyor. Nur yasak aşkı Mali rolü için de sezon sonunda Kızılcık Şerbeti’ne veda eden Yiğit Kirazcı’yla görüşülüyor.