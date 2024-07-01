Böreğin çıtır çıtır olmasını sağlayan sos. Birçok aşçının uyguladığı sır

Börek pişirirken kullanılan sosun doğru malzemelerle ve doğru tekniklerle hazırlanması, böreğin lezzetini ve dokusunu belirleyen unsurlardan biridir. İşte, börek pişirirken bilmeniz gereken sos hakkında detaylı bilgiler...

Sosun temel malzemeleri arasında genellikle sıvı yağ, süt veya yoğurt, yumurta ve peynir bulunur. Bu malzemelerin doğru oranlarda ve doğru şekilde karıştırılması, böreğin iç harcının lezzetini ve dokusunu belirleyen önemli bir adımdır. Ayrıca, sosun üzerine sürülmesiyle böreğin çıtır çıtır olmasını sağlayan etkili bir unsurdur.

EN İYİSİ SODA

Soslar arasında en iyisi ise sodaymış. Peki çıtır çıtır sodalı börek nasıl yapılır? İşte sodalı börek tarifi

Sodalı Börek Malzemeler;

6 adet hazır yufka



200 ml süt

200 ml yoğurt

200 ml sıvı yağ

2 adet yumurta

300 ml maden suyu



İç Malzemesi için:

Yarım demet maydanoz

300 gram az yağlı peynir

1 adet yumurta sarısı

Yarım çay kaşığı taze çekilmiş karabiber



Üzeri için:

Yarım çay kaşığı susam ve çörek otu

1 tatlı kaşığı tatlı toz biber



Sodalı Börek Yapılışı;

Yuvarlak fırın tepsimizi sıvıyağ ile yağlayalım.

Kalan sıvıyağ ile yumurta ve sütü bir kapta karıştıralım.

İç harcı için maydanozları güzelce yıkayıp ince ince kıyalım.

Peynirleri rendeleyelim, yumurta sarısıyla birlikte harmanlayalım.

Bir adet hazır yufkayı tepsinin içine serelim.

Dışarda kalan kısımları tepsinin ortasına doğru koyalım ve hazırladığımız sostan gezdirelim.

Üstüne yufka koyup peynirli iç harçtan koyalım.

Yufka bitene kadar işlemlerimizi tekrar edelim.

Harç bitip yufka kalırsa onları da tepsimizde soslayıp dizelim.

En üste maden suyunu dökelim.

Güzelce yedirerek bu işlemi yapalım.

Kalan sosu bir yumurta ile çırpıp böreğe dökelim.

Son olarak susam çörek otu ve tatlı kırmızı toz biberi böreğimizin üstüne dökelim ve 180 derecelik fırında 40-45 dakika pişirelim.

Kaynak: Haberturk.com, Youtube.com