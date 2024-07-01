Sakin şehir denilince Türkiye'de akla gelen ilk ilçe... Kiralayacak ev kalmadı

Seferihisar, Türkiye'nin sakin ve huzurlu bir ilçesi olarak dikkat çekiyor. Son dönemde, özellikle İzmir ve İstanbul'dan gelen birçok kişinin ilgi odağı haline gelmiş durumda. Bu artan ilgiyle birlikte, Seferihisar'a taşınmak isteyenlerin sayısında belirgin bir artış gözlemleniyor.

Ancak, bu artan taleple birlikte ilçede kiralık ev bulma konusunda sıkıntılar yaşanmaya başladı. Şehir merkezine yakın birçok yeni ve eski evin kısa sürede kiralandığı bilgisi alınıyor. Bu durum, Seferihisar'da kiralık ev bulma sürecinin zorlaştığını gösteriyor.

Seferihisar'ın doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve sakin yaşam tarzıyla dikkat çekmesi, kiralık ev bulma konusundaki talebi de artırıyor.

NÜFUS PATLAMASI YAŞIYOR

Son dönemde İstanbul ve İzmir'den çok kişinin yerleştiği Seferihisar'da göç patlaması yaşanıyor. Resmi rakamlara göre 54.993 olan Seferihisar nüfusunun en az 100 bin olduğuna dikkat çekiliyor.

SEFERİHİSAR HAKKINDA KISA BİLGİ

Seferihisar, Türkiye'nin İzmir ilinin bir ilçesidir. İlçenin kuzeyinde Urla, kuzeydoğusunda Güzelbahçe ve Karabağlar, doğusunda Menderes ilçeleri, güneyinde ve batısında Ege Denizi bulunmaktadır. Seferihisar, 1884 yılında ilçe olmuştur.