Bankalar promosyonu güncellemeye başladı. İş Bankası'nın yeni ödemesi

Maaşını İş Bankası'na taşıyacak olan emeklilere müjde

Bankalar promosyonu güncellemeye başladı. İş Bankası'nın yeni ödemesi

Bankaların promosyon ödemeleri konusunda güncellemeler yapılmaya başlandı. İş Bankası, emeklilere yönelik yeni ödeme planını duyurdu. Artık maaşını İş Bankası'na taşıyacak olan emekliler, zamlı promosyon ödemelerinden de faydalanabilecekler.

Bu güncelleme ile birlikte emeklilere verilecek promosyon ödemelerinde artış yaşanacak ve bu durum emekliler için sevindirici bir gelişme olacak. Maaşını İş Bankası'na taşıyan emekliler, bu avantajlı promosyon ödemelerinden yararlanarak ek gelir elde edebilecekler.

İŞ BANKASI'NIN ZAMLI PROMOSYON ÖDEMESİ

SGK emeklileri, emeklilik döneminde bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı gerçekleştirmenin rahatlığını İş Bankası ayrıcalıkları ile yaşıyor.

Bankalar promosyonu güncellemeye başladı. İş Bankası'nın yeni ödemesi - Resim : 1
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma çerçevesinde, 28 Mart – 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 12.000 TL’ye varan nakit promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.

Yurt geneline yaygın Şube ve Bankamatiklerimiz aracılığı ile emekli maaşına kolayca ulaşmak isteyen tüm emeklilerimiz, İnternet Şubesi'nden ve İşCep’ten emekli maaşlarını taşıyabilir, emekli promosyon başvurusunda bulunabilir ve tüm emekli maaş işlemlerini gerçekleştirebilirler ya da en yakın İş Bankası şubesinden emekli maaşlarını kolayca taşıyabilirler.

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