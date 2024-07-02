İstanbul'u terk edenler Kocaeli'nin en şirin ilçesine göç ediyor. Cennet gibi yermiş

Son dönemde Karamürsel, tatilcilerin tercih ettiği yeni bir adres haline gelirken birçok emekli de Karamürsel'e yerleşmeye başladı. Kocaeli'nin en gözde ilçelerinden biri olan Karamürsel'e, özellikle İstanbul'dan göç edenlerin sayısında belirgin bir artış yaşanıyor.

İSTANBUL'DAN KARAMÜRSEL'E TURİST AKINI

İstanbul'un yoğun yaşam temposundan uzaklaşmak isteyenler için ideal bir kaçış noktası olan Karamürsel, doğal güzellikleri, temiz havası ve sakin atmosferi ile dikkat çekmektedir. Özellikle tatilcilerin tercih ettiği bir destinasyon haline gelmiş olan ilçe, doğa ile iç içe olan konaklama seçenekleri ve lezzetli yöresel yemekleriyle de ziyaretçilerini cezbetmektedir.

Karamürsel, aynı zamanda tarihi ve kültürel zenginliklere ev sahipliği yapmaktadır. Antik dönemden kalma tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve deniz manzarası ile ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunmaktadır.

Karamürsel'e yerleşenler, şehir yaşamının getirdiği kalabalık, gürültü ve stres gibi olumsuz etmenlerden uzaklaşarak, sakin ve huzurlu bir yaşamın keyfini sürdürebiliyorlar. Ayrıca, ilçenin gelişen altyapısı ve sosyal olanakları da göç edenlerin tercih sebepleri arasında yer alıyor.

Karamürsel'de Mutlaka Gezilmesi Gereken Yerler



Karamürsel Sahili.

Karamürsel Bey Mezarı

Oluklu Tepesi.

Valide Köprü

Sünni Baba Mesire Alanı

Başdeğirmen Mesire Alanı

Vasiye Nine Türbesi.

Akpınar Köyü

KARAMÜRSEL HAKKINDA KISA BİLGİ

Karamürsel ilçesi , idari bakımdan Kocaeli iline bağlı, Doğu Marmara Alt bölgesinde,İzmit körfezinin güneyinde yer alan bir ilçe merkezidir.7 derece 40 saniye kuzey enlem ve 5 derece 29 saniye boylam üzerinde bulunur.