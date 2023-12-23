Hedefteki dizi Kızıl Goncalar'dan kötü haber! Tüm oyuncular tedirgin

FOX TV'nin yeni dizisi Kızıl Goncalar sosyal medyada tarikatların hedefi olunca dizi oyuncuları da tedirgin oldu

Hedefteki dizi Kızıl Goncalar'dan kötü haber! Tüm oyuncular tedirgin

FOX TV ekranlarında yayımlanan Kızıl Goncalar dizisi hedef haline getirildi. Yandaş medya tarafından yayımlanan haberler ve tarikatların sosyal medyada diziyi hedef göstermesi üzerine güvenlik önlemleri artırıldı.

Dizidoktoru.com sitesinin haberine göre; Fox'ta yayınlanan Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolde yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi ilk bölümüyle birlikte bazı kesimlerin hedefi haline geldi. RTÜK diziye inceleme başlattı ve dizinin İstanbul-Şişli’deki tanıtım afişlerine boyalı saldırı düzenlendi.

Hedefteki dizi Kızıl Goncalar'dan kötü haber! Tüm oyuncular tedirgin - Resim : 1
10 Haber'den Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; yaşananların ardından Kızıl Goncalar'ın setinde güvenlik artırıldı.

FİNAL DURUMU VAR MI?

Gercekgundem.com'un FOX TV kaynaklarından edindiği bilgiye göre; Kızıl Goncalar dizisi ekran yolculuğunu sürdürecek ve final durumu söz konusu bile değil.

KIZIL GONCALAR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

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