Kızılcık Şerbeti dizisine bomba transfer: Birilerinin canı çok sıkılacak

Show TV ekranlarında yayımlanan ''Kızılcık Şerbeti'' dizisi iddialı yolculuğunu sürdürüyor. Kadroya yeni bir isim daha katıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yılın en yüksek reytingine imza atan Kızılcık Şerbeti dizisinin ekibine çok güzel ve flaş bir oyuncu katılıyor.

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü bu akşam seyirciyle buluşacak. Ketche’nin yönettiği her cuma Show TV’de seyirciyle buluşan dizinin kadrosuna Görkem adlı önemli bir karakter katılıyor. “Görkem”e hayat verecek oyuncu için titiz bir cast çalışması yapıldı.

Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün muhteşem kaleminden çıkan fenomen dizide Görkem rolünü Özge Özacar canlandıracak. Özacar’ın Ömer (Barış Kılıç) karakterinin hayatına gireceği öğrenildi. Gold Film imzalı dizideki tansiyon giderek artacak.