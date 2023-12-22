Seyirciler yok sayıldı: TRT1 o diziyi apar topar ekrandan alıyor

Genç seyircilerin çok sevdiği Kendi Düşen Ağlamaz’ın final tarihi belli oldu. TRT1 seyircilerin taleplerini görmezden geldi

Seyirciler yok sayıldı: TRT1 o diziyi apar topar ekrandan alıyor

TRT1 ekranlarında yaprak dökümü: Birsen Altuntaş'ın haberine göre; TRT1’in geçen yazdan kalan tek yazlık dizisi “Kendi Düşen Ağlamaz”ın ekrana veda edeceği tarih netleşti.

“Kendi Düşen Ağlamaz” dizisi dün 25. bölümüyle seyirciyle buluşmuştu. Ayşegül Çiçekoğlu’nun aynı adlı kitabından uyarlanan dizi TRT1’in geçen yazdan kalan en uzun soluklu dizisi olmuştu. NGM Medya imzalı dizinin ne zaman biteceği merak konusuydu.

Seyirciler yok sayıldı: TRT1 o diziyi apar topar ekrandan alıyor - Resim : 1

Son gelen habere göre Serkan ile Alize aşkının etrafında dönen renkli ve heyecanlı olayların anlatıldığı “Kendi Düşen Ağlamaz” dizisi 27. bölümde ekrana veda edecek.

Seyirciler yok sayıldı: TRT1 o diziyi apar topar ekrandan alıyor - Resim : 2

ESKİ BÖLÜMLER NE OLACAK?

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin eski bölümleri kanalın dijital platformunda yer almaya devam edecek.

Uğraşmanıza gerek yok: Kuru fasulye böyle daha hızlı pişiyor
Uğraşmanıza gerek yok: Kuru fasulye böyle daha hızlı pişiyor
Gönül Dağı dizisine veda etmişti: Elif hemşirenin paylaşımları şaşırttı
Gönül Dağı dizisine veda etmişti: Elif hemşirenin paylaşımları şaşırttı
100 yaşındakiler severek tüketiyor: Ömrü uzatan sebzenin hasadı başladı
100 yaşındakiler severek tüketiyor: Ömrü uzatan sebzenin hasadı başladı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması!
İslam Memiş, 'tatlı paranın acı tadını hep beraber tadacağız' diyerek uyardı: 'Dolar 55 lira olacak' İslam Memiş, 'tatlı paranın acı tadını hep beraber tadacağız' diyerek uyardı: 'Dolar 55 lira olacak'
Merakla beklenen üç büyükşehirde son anket: İşte bu pazar seçim olsa kazanacak adaylar! Merakla beklenen üç büyükşehirde son anket: İşte bu pazar seçim olsa kazanacak adaylar!
İstanbul'da 19 ilçe saatlerce karanlığa gömülecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacak yerler İstanbul'da 19 ilçe saatlerce karanlığa gömülecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacak yerler
Partnerini en çok aldatan burçlar belli oldu: Zirvedeki burç şaşırttı! Partnerini en çok aldatan burçlar belli oldu