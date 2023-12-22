Seyirciler yok sayıldı: TRT1 o diziyi apar topar ekrandan alıyor

TRT1 ekranlarında yaprak dökümü: Birsen Altuntaş'ın haberine göre; TRT1’in geçen yazdan kalan tek yazlık dizisi “Kendi Düşen Ağlamaz”ın ekrana veda edeceği tarih netleşti.

“Kendi Düşen Ağlamaz” dizisi dün 25. bölümüyle seyirciyle buluşmuştu. Ayşegül Çiçekoğlu’nun aynı adlı kitabından uyarlanan dizi TRT1’in geçen yazdan kalan en uzun soluklu dizisi olmuştu. NGM Medya imzalı dizinin ne zaman biteceği merak konusuydu.

Son gelen habere göre Serkan ile Alize aşkının etrafında dönen renkli ve heyecanlı olayların anlatıldığı “Kendi Düşen Ağlamaz” dizisi 27. bölümde ekrana veda edecek.

ESKİ BÖLÜMLER NE OLACAK?

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin eski bölümleri kanalın dijital platformunda yer almaya devam edecek.