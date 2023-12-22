Uğraşmanıza gerek yok: Kuru fasulye böyle daha hızlı pişiyor

Kuru fasulye, sağlıklı bir protein kaynağı ve lif deposu olmasıyla bilinir. Kuru fasulye tüketimi sindirim sistemi sağlığını destekler, kan şekerini dengelemeye yardımcı olur ve tokluk hissi sağlar. Ayrıca içerdiği vitamin ve minerallerle vücut için faydalı bir besindir.

LEZZETLİ KURU FASULYE TARİFİ NASILDIR?

250 g dana kuşbaşı et

400 g kuru fasulye

1 adet kuru soğan

20 g domates salçası

5 g biber salçası

90 g zeytinyağı

700 ml kaynar su

tuz

karabiber

Fasulyeler 1 gece önceden yıkanır, bir tencere içerisinde üzerini 4-5 parmak geçecek kadar suyla ıslatılır.

Bir sonraki gün ıslatılmış fasulyeler aynı su içerisinde 20 dk kadar haşlanır.

Ayrı bir tencerede, kuşbaşı etler zeytinyağında etler suyunu bırakıp çekene kadar kavrulur.



İnce doğranmış soğan kavrulmuş ete ilave edilir, soğanlar yumuşayana kadar et ile kavrulur.

İki çeşit salçayı ilave ettikten sonra karıştırılır ve suyu süzülen haşlanmış fasulyeler eklenir.

Üzerine 700 ml kaynar su ilave edilir, fasulye ve etler yumuşayana kadar pişmeye bırakılır.

Son olarak baharatlar ilave edilir ve sıcak olarak servis edilir.

KURU FASULYE YEMEĞİNİN YANINA NE YAKIŞIR?

Kuru fasulye yemeğinin yanına genellikle pilav, bulgur pilavı veya cacık gibi hafif ve lezzetli yan yemekler yakışır. Bu yan yemekler kuru fasulye yemeğinin lezzetini tamamlar ve dengeli bir öğün oluşturur. Ayrıca salata, turşu veya ayran gibi taze ve hafif yiyecekler de kuru fasulye yemeğinin yanında tercih edilebilir.

Kaynaklar: kisikates.com.tr, gercekgundem.com