Haşlanmış yumurtayı fıstık soyar gibi soyun! 5 saniye bile sürmüyor...

Haşlanmış yumurtanın kabuğunu soymak bazen zor olabilir. Özellikle de çok sıcakken veya çok sertse. Peki, bu işlemi kolaylaştırmak için ne yapabiliriz? İşte size bir yöntem:

Öncelikle yumurtaları bir tencereye koyun ve üzerlerini geçecek kadar su ekleyin. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısın ve 10 dakika daha pişirin. Sonra yumurtaları sudan çıkarın ve soğuk suyun altında biraz bekletin.

Şimdi yumurtaların her iki ucundan birer delik açın. Bir ucundaki deliği ağzınıza götürün ve diğer ucundaki deliği parmağınızla kapatın. Sonra ağzınızdan hafifçe üfleyin. Böylece yumurta kabuğu ile beyazı arasında hava boşluğu oluşacak ve kabuk kolayca soyulacak.

Bu yöntem sayesinde haşlanmış yumurtalarınızı fıstık soyar gibi anında soyabilirsiniz. Hem zaman hem de emek tasarrufu sağlayabilirsiniz. Afiyet olsun!

Haşlanmış yumurta yaparken bilmeniz gerekenler!

Haşlanılacak yumurta oda sıcaklığında olması gerekiyor.

Oda ısısında ki yumurtanın kaynayan suya bırakılınca çatlama olasılığı azdır.

Yumurtanız oda ısısında değil ise benim gibi ılık suda bir kaç dakika bekletebilirsiniz ya da yumurtanızı limon ile ovabilirsiniz limon bir nebzede olsa çatlama ihtimalini azaltacaktır.

Yumurtanızı kaynamış suya bir kaşık yardımı ile yavaşça bırakmalısınız ki yumurta tencerenin dibine vurup çatlamasın.

Katı yumurtayı 12 dakikadan fazla haşlamayın besin değerini, etkisini kaybetmesin.

Yumurta haşlanırken 4 dakika da beyazı pişer 12 dakika da tamamı katılaşır.

Taze yumurtanın kabuğu daha zor soyulur. Eğer köy yumurtası nasıl olur anlamak isterseniz şekillerine bakın. Köy yumurtalarının boyutları ve renkleri hepsinin ki birbirinden farklı farklıdır bir tornadan çıkmış gibi değildir irili ufaklıdır. Köy yumurtaları benekli, açık kahve rengi, kirli beyaz gibi olur. Lekesiz süt beyaz yada çok koyu kahverengi pek olmaz. Köy yumurtasını bakınca bile kolayca ayırt edebilirsiniz. Aynı yumurtanın altı ve üstü bile farklı tonlar da altı düz üstü çilli gibi bile olabilir.

Yumurtanızın bayat olduğundan şüpheleniyorsanız yarım litre suya 60 gr tuz koyun tuzu suda eritin ve yumurtanızı bu suya bırakın eğer yumurta dibe çöküyorsa tazedir. Yüzeye çıkıp yüzeyde kalıyorsa yüzüyorsa bayattır. Ortada kalıyorsa ne tam taze ne tam bayattır.

Kaynak: Yenişafak