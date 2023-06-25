Gözlük camınızda çizikler mi var? Bu pratik temizlik tüyosu ile gözlük camınızı silgi gibi silebilirsiniz. İşte yapmanız gerekenler:

Gözlük camında oluşan çizikleri yok etmek için birden çok yöntem bulunuyor. Birçok kişi bu yöntemleri aslında pek bilmiyor.

Aslında evde pratik bir yöntem sayesinde gözlük camınızda oluşan çizikleri yok edebilirsiniz.

İşte adım adım gözlük camında oluşan çizikleri yok etmenizi sağlayacak yöntemler!

- Gözlük camınızı ılık su ile yıkayın ve kurulayın.

- Gözlük camınızın çizikli kısmına diş macunu sürün. Diş macununun beyaz renkli ve aşındırıcı olmasına dikkat edin.

- Diş macununu yumuşak bir bez ile gözlük camına yedirin ve hafifçe ovalayın. Bu işlemi çizikler kaybolana kadar tekrarlayın.

- Diş macununu ılık su ile durulayın ve gözlük camınızı kurulayın.

Bu yöntem ile gözlük camınızdaki küçük çizikleri kolayca gidermiş olacaksınız. Ancak bu yöntem derin çizikler için işe yaramayabilir. Bu durumda gözlük camınızı değiştirmeniz gerekebilir.

Gözlük camında oluşan çizikler zararlıdır çünkü;

Kirli ve çizik gözlük camının tehlikeli olduğunu söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Selahattin Balsak, kirli ve çizik gözlük camları görmede bulanıklığın, ışık kamaşma, yansıma yaparak görme azlığına sebep olabildiğini belirtti.

Kaynak: Halk TV