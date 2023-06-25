İbn-i Sina'nın 1000 Yıl Önce Yazdığı Kitapta Uyardığı Et Zararlıymış...

İbn-i Sina, tıp alanında yaptığı çalışmalarla dünyaca ünlü bir bilim insanıdır. El-Kanun fi't-Tıb adlı kitabı, tıp eğitiminin temel kaynaklarından biri olarak yüzyıllarca kullanılmıştır. Kitabında, insan vücudunun yapısı, hastalıkların nedenleri ve tedavileri, ilaçların etkileri ve beslenmenin önemi gibi konulara değinen İbn-i Sina, aynı zamanda bazı yiyecek ve içeceklerin sağlığa faydalı veya zararlı olduğunu da açıklamıştır.

İbn-i Sina'nın 1025 yılında Arapça olarak yazdığı içerisinde sağlık adına sayısız faydalı bilgi barındıran o öğütler günümüzde de dikkat çekerek uygulayan binlerce kişiye şifa oluyor.

İşte alimlerin alimi İbn-i Sina'nın yüzlerce yıl önceden sağlık hakkında verdiği o mucizevi öğütlerden bazıları...

İBN-İ SİNA'NIN O UYARISI BESİLİ ET SAFRA...

* Besili et yemekten çekinin, çünkü safra yapar. Sonbaharda karpuz ve üzüm ye. Bunları yemekte bir beis yoktur.

* Yazın kendisinde hem ekşilik ve hem buruculuk bulunan koruk gibi gıdaları ye. Yine nar tanesi ve koruk suyu ve demirhindi gibi gıdaları ye, iç.

* Sonbaharda tuzlu ve kuru gıdaları tamamı ile bırak. Ağzına koyma. Bunlar insanda her cins illetlerin meydana gelmesine sebep olur; peynir olsun, balık olsun, tuzda yatmış her nesne kötüdür.

derleme: gercekgundem.com