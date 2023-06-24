Türkiye darbe girişimine ne dedi? Rusya'da darbe girişiminde son durum

Rusya'daki darbe girişimi iddiası tüm dünyanın gündeminde. Türkiye'nin resmi bir açıklama yapıp yapmadığı merak ediliyor

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Türkiye darbe girişimine ne dedi? Rusya'da darbe girişiminde son durum

Rusya'da son günlerde yaşanan gelişmeler tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Rusya'nın paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında ciddi bir gerilim yaşanıyor. Prigojin, Rus ordusunun Wagner kampına füze saldırısı düzenlediğini ve çok sayıda askerinin öldüğünü iddia ederek, Moskova yönetimine savaş ilan etti. Kremlin ise saldırı iddiasını yalanladı ve Prigojin hakkında tutuklama kararı çıkardı.

Rusya'da darbe girişiminde bulunulduğu iddiası ise henüz doğrulanmadı. Ancak bazı kaynaklar, Wagner'in Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'u devirmek için harekete geçtiğini öne sürüyor. Prigojin, bu iki ismin Ukrayna'ya yönelik saldırılarda binlerce Rus askerinin hayatını mahvettiğini ve adaletin sağlanması gerektiğini söylüyor.

Türkiye darbe girişimine ne dedi? Rusya'da darbe girişiminde son durum - Resim : 1

UKRAYNA'DAN FLAŞ İDDİA

Rusya'da yaşanan bu kriz, Ukrayna ile ilişkileri de etkiliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine karşı radyoaktif sızıntı planı yaptığını öne sürdü. Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki nükleer santralleri hedef alarak bölgede bir Çernobil felaketi yaratmak istediğini iddia etti.

Rusya'daki son durum hakkında Türkiye'den henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Türkiye'nin Rusya ile yakın ilişkiler içinde olduğu biliniyor. Türkiye, Rusya'nın Suriye ve Libya'daki politikalarına destek veriyor ve iki ülke arasında ticari ve enerji alanlarında işbirliği yapılıyor.

- Gercekgundem.com - Özel İçerik

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