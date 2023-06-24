WAGNER GRUBU NEDİR? Rusya'da darbe alarmı verildi, ordu hazırolda! Wagner'in kaç askeri var?

Wagner grubu nedir? Rusya'da darbe sesleri duyuldu. Paralı askerlerden oluşan Wagner Grubu, Rus İmparatorluğu'na resmen savaş ilan etti.. Kremlin ise tutuklama emri verdi. Peki adı son dönemlerde sıklıkla duyulan Wagner Grubu kimdir nedir? Rusya'ya savaş ilan eden Wagner kaç kişi, komutanları kim ve maaşları nasıl? İşte A'dan Z'ye Wagner ordusu hakkında her şey..

WAGNER GRUBU NEDİR?



Wagner Grubu, Rusya merkezli bir özel askeri şirket ve paramiliter örgüttür. Grup, Rus hükümetinin çeşitli çatışmalarda yer almasını sağlamak ve kayıplarını gizlemek için kullandığı bir güçtür. Wagner Grubu, Ukrayna, Suriye, Libya ve Mali gibi ülkelerde faaliyet göstermiştir. Wagner Grubu'nun lideri Yevgeni Prigojin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın ilişkilidir. Wagner Grubu, savaş suçları işlemekle suçlanmıştır.

WAGNER ORDUSU KAÇ KİŞİ?



Wagner Grubu, Rusya'nın çeşitli bölgelerdeki çıkarlarını korumak için faaliyet gösteren bir özel askeri şirkettir. Wagner Grubu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın bir müttefiki olan iş adamı Yevgeny Prigojin tarafından kurulmuştur. Wagner Grubu, Ukrayna, Suriye, Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Mali gibi ülkelerde savaşmıştır. Wagner Grubu, Rusya'nın resmi askeri güçlerinden bağımsız olduğunu iddia etse de, Rus hükümetiyle yakın bağlantıları olduğu ve Rusya Savunma Bakanlığı'ndan silah ve eğitim aldığı bilinmektedir. Wagner Grubu, savaştığı bölgelerde insan hakları ihlalleri ve savaş suçları ile suçlanmıştır.