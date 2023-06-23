Kurban etinin yanında en iyi ne gider? Kavurma yaparken tencereye ekleyin

Et yemekleri, Türk mutfağındaki en sevilen ve en besleyici lezzetlerden biridir. Etin yanında ne yapacağınızı bilmiyorsanız, size birkaç önerimiz var. Etin yanına gidecek en iyi yemeklerden biri kavurma yaparken kullanabileceğiniz maden suyu yöntemidir. Maden suyu, etin yumuşacık olmasını sağlar ve lezzetini arttırır. O nedenle kavurma yaparken mutlaka tencereye maden suyu eklemelisiniz.

Kavurma etinin yanına gidecek en iyi çorbalardan biri mercimek çorbasıdır. Yanına pirinç pilavı da oldukça iyi gitmektedir. Salatayı ise isteğinize göre yapabilirsiniz.

ETİN YANINA EN İYİ NE GİDER?

Eğer kavurma yerine ızgara veya sote et tercih ediyorsanız, yanına farklı seçenekler de sunabilirsiniz. Örneğin, fırında kremalı patates, dereotlu sebze sote, beşamel soslu fırın makarna veya domatesli pilav etin yanına çok yakışan tamamlayıcı tariflerdir. Bu tarifler hem kolay hem de doyurucudur.

Etin yanına daha hafif ve sağlıklı yemekler arıyorsanız, zeytinyağlı enginar, patates püresi, sebze haşlama, közlenmiş patlıcan salatası, ezme, fırında kaşarlı mantar, soğan salatası veya humus gibi lezzetleri deneyebilirsiniz. Bu yemekler etin ağırlığını dengeleyecek ve sindirimi kolaylaştıracaktır.

Et yemekleri, her zaman sofralarımızın vazgeçilmezi olmaya devam edecek. Siz de etin yanına ne gider diye düşünmeden, bu önerilerimizi deneyerek sofranızı zenginleştirebilirsiniz. Afiyet olsun!g

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