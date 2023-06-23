Mikrop bırakmıyor! Bir tutam tüketmek bile yetiyormuş.. İbni Sina’nın mucize baharatı

İbni Sina’nın önerdiği baharatlar arasında zencefil, zerdeçal ve hardal bulunmaktadır. Bu baharatlar hem sağlık hem de zeka açısından faydalıdır. İbni Sina’nın El-Kanun fi’t-Tıb kitabında belirttiği gibi :

- Zencefil: Sindirimi kolaylaştırır, hafızayı kuvvetlendirir, bulanık görmeye ve mide rahatsızlıklarına iyi gelir.



- Zerdeçal: Ruh hastalıklarına, nöral yapılı hastalıklara ve iltihaplanmalara karşı şifadır. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirir ve kanser riskini azaltır.



- Hardal: Aç karnına alındığında zekayı artırır, balgamı önler, sinüsleri açar, bronşite iyi gelir, dalak hastalıklarına faydalıdır.

Bu baharatları yemeklerinizde veya çay olarak tüketebilirsiniz. Ancak aşırıya kaçmamak ve alerjiniz olup olmadığını kontrol etmek önemlidir. İbni Sina’nın önerdiği baharatlar sayesinde hem sağlıklı hem de zeki kalabilirsiniz.

BBC Türkçe'de yer alan bir haberde de; Hafızayı koruyan ve bunamayı önleyecek yiyecekler sıralandı. İşte o yiyecekler

1. Haftada en az bir kez balık yemek büyük yararlar sağlıyor.

2. Çilek ve yaban mersini gibi antioksidan bakımdan zengin meyvelerin bilişsel dejenerasyonu geciktirdiği kanıtlanmış durumda.

3. Günde 30 gram kadar kabuklu yemiş ile yulaf, mısır, kabuklu pirinç, çavdar ve akdarı gibi tam tahıl ürünlerinin protein ve mineral bakımından zengin olduğu kadar bunamaya karşı da yararlı olduğuna inanılıyor.

4. Ispanak ve diğer yeşil sebzelerin zihinsel gerilemeyi yavaşlattığı biliniyor.

5. Hafif bilişsel sorunları olan kişilere B vitaminleri verildiğinde önemli ilerlemeler kaydettikleri görüldü.

6. Kakaonun sinir hücrelerini koruyucu etkisi olduğuna inanılıyor. Çikolatayı seviyorsanız şeker oranı az, kakao oranı yüksek olanlarını tercih etmelisiniz.

7. Avokadonun içerdiği sağlıklı yağların beyin sağlığına iyi geldiği biliniyor.

VÜCUTTAN MİKROP ATAN BESİNLER

Yaban mersini;

Yapılan bir çalışmada, her gün yaban mersini tüketen erkeklerin tüketmeyenlere göre daha fazla NK hücresi ürettiği görüldü. Başka bir çalışmada da çilek yiyen aşırı kilolu yetişkinlerde kalp hastalığı ile ilişkili bazı enflamatuar değerlerin seviyeleri daha düşük çıktı.

Brokoli

Brokoli, iltihaplanmayı artıran sitokin ve NF-kB seviyenizi azaltır. Ayrıca brokoli iltihaba savaş açan sülforafan açısından da zengindir. Karnabahar, Brüksel lahanası ve lahanayı söylemeyi de unutmayalım.