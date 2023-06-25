Biber dolması yaparken deneyin! Lezzetini katlayacak ve kuru olmayacak...

Biber dolması, Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biridir. Ancak biber dolması yaparken bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekir. Örneğin, biberlerin pişme süresi, iç harcın lezzeti ve kıvamı, dolmaların sulu veya kuru olması gibi faktörler biber dolmasının başarısını etkiler.

PİŞİRME YÖNTEMİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Biber dolması yaparken en önemli noktalardan biri de biberlerin nasıl pişirildiğidir. Genellikle biber dolması tencerede su veya domates sosu ile pişirilir. Ancak bu yöntem bazen biberlerin dağılmasına veya iç harcın sulu kalmasına neden olabilir. Bu sorunları önlemek için farklı bir pişirme tekniği deneyebilirsiniz: Fırında biber dolması.

HAZIRLIK AŞAMASI NASIL OLMALI?

Fırında biber dolması yapmak için öncelikle biberleri yıkayıp saplarını ve çekirdeklerini çıkartın. İç harcı için pirinci yıkayıp sıcak suda ıslatın. Soğanı küçük küçük doğrayıp zeytinyağında kavurun. Salça, baharatlar, maydanoz ve kıymayı ekleyip karıştırın. Pirinci süzüp harca ilave edin ve iyice karıştırın.

Biberleri bu harçla doldurun ve fırın tepsisine dizin. Üzerlerine domates dilimleri yerleştirin. Tepsinin dibine biraz su ekleyin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 40 dakika pişirin.

Fırında biber dolması hazır. Yanında sarımsaklı yoğurt veya cacık ile servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

Fotoğraflar: youtube.com