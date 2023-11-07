Hasat sonrası üretenler çok sevinecek! Sapından bile para kazandıracak!

Ayçiçeği saplarının geri dönüşümüne yönelik Trakya ve Kırklareli üniversiteleri tarafından hazırlanan proje hakkında bilgi veren Doç. Dr. Buket Aşkın, atık materyallerin geri dönüşümünün gıda endüstrisi için önemli olduğunu vurguladı. Projenin amacı, hasat sonrası tarlada kalan ayçiçeği saplarını ambalaj olarak kullanmak için biyobazlı polimer elde etmek. Bu sayede çevre dostu ve katma değeri yüksek ürünler elde edilmesi hedefleniyor. Aşkın, Sıfır Atık projesine destek olmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için çalıştıklarını belirtti.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre; Ayçiçeğinin kıymeti artmaya devam ediyor...

Çekirdeklerinden ve yağından faydalanılmasının ardından sıra saplarında.

Trakya ve Kırklareli üniversiteleri mühendislik fakülteleri tarafından hazırlanan "Tarımsal Endüstri Atıklarının ve Yan Ürünlerinin Biyobazlı Polimer Elde Edilmesi ve Gıda Ambalaj Materyali Olarak Kullanılması" projesi, tarlası olanları sevindirdi.

Hasat sonrası tarlada kalan ayçiçeği saplarının geri dönüşüm sürecine dahil edilerek ambalaj olarak kullanılması amaçlanıyor.

Proje lideri Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Buket Aşkın, AA muhabirine, atık materyallerin ve yan ürünlerin değerlendirilmesiyle ilgili çalışma yaptıklarını söyledi.

Atık materyallerin geri dönüşüme kazandırılmasının gıda endüstrisi için çok önemli olduğunun altını çizen Aşkın, "Birçok farklı alanda atık materyaller çok miktarda karşımıza çıkıyor. Hem yan ürün hem de atık materyal şeklinde. Bunların daha çevre dostu, katma değeri yüksek ürünlere çevrilmesi çok önemli." dedi.

Aşkın, Sıfır Atık projesinin amaçlarına destek olmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak için çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Sapları değerli

Tarımsal atıkların arazide kalmasının önüne geçip katma değerli ürünlere dönüştürmek için ayçiçeği saplarını kullanarak bir çalışma yaptıklarını anlatan Aşkın, şöyle konuştu:

"Ham madde olarak ayçiçeği tarlalarında kalan ayçiçeği saplarını materyal olarak seçtik. Bu saplardan karboksimetil selüloz elde ettik. Plastik materyaller doğada çok uzun kalıyor ve parçalanmıyorlar ve aynı zamanda bu ürünlerin yapımında kullanılan petrol kaynakları sınırlı. Birçok farklı sorunu avantaja çevirme yönünde hedeflerimizi belirledik.

Ambalaj projesi

Ayçiçeği saplarından karboksimetil selüloz elde ederek bunları biyobozunur haldeki gıda ambalaj materyali olarak kullanılabilmesi için çalışma yapıyoruz. Çalışmanın ilerleyen aşamasında ayçiçeği saplarından elde ettiğimiz materyale, meyve suyu endüstrisi atığı olan malzemelerden renk maddelerini ekstrakte edip bu ambalaj materyallerinin özelliklerini iyileştirmeyi hedefliyoruz."