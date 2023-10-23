Hasadı yapıldı ancak çabuk bozulabiliyor! Aşçılardan ceviz saklama tüyosu

Cevizler zamanla küflenebiliyor ve bozulabiliyor. Cevizleri bozulmadan aylarca saklamak mümkün olabiliyor.

Son Güncelleme:
Hasadı yapıldı ancak çabuk bozulabiliyor! Aşçılardan ceviz saklama tüyosu

Ceviz, sağlık açısından birçok faydası olan bir yiyecektir. Cevizin içerisinde bulunan omega-3 yağ asitleri kalp sağlığı için oldukça önemlidir. Ayrıca ceviz, beyin fonksiyonlarını geliştirir ve hafızayı güçlendirir. Ceviz aynı zamanda kanser riskini azaltır ve sindirim sistemini düzenler. Bunların yanı sıra, ceviz cilt sağlığına da katkı sağlar ve kilo vermenize yardımcı olur. Cevizin faydaları saymakla bitmez!

CEVİZLERİ BOZULMADAN SAKLAMA YÖNTEMİ

Cevizler, sağlıklı yağlar, proteinler ve lifler açısından zengin bir besin kaynağıdır. Ancak, yanlış saklama koşulları cevizlerin bozulmasına neden olabilir. İşte cevizlerin bozulmasını önleyen saklama yöntemleri:

1. Serin ve Kuru Yerler: Cevizler, serin ve kuru bir yerde saklanmalıdır. Bu, cevizlerin rancid (kötü) kokmalarını ve tadlarını kaybetmelerini önleyecektir. Ayrıca, ışık almayan bir yerde saklanmaları önerilir.

Hasadı yapıldı ancak çabuk bozulabiliyor! Aşçılardan ceviz saklama tüyosu - Resim : 1

2. Hava Almayan Kaplar: Cevizler, hava almayan kaplarda saklanmalıdır. Bu, cevizlerin nemlenmesini önleyerek bozulmalarını engelleyecektir. Ayrıca, kapların sıkıca kapatılması gerekmektedir.

3. Vakumlu Kaplar: Vakumlu kaplar, cevizlerin bozulmasını önleyen etkili bir yöntemdir. Vakumlu kaplar, hava almayan kaplar gibi cevizlerin nemlenmesini önleyerek tazeliğini korur.

GÜZ HASADI YAPILDI

Öte yandan cevizin hasadı da yapıldı. Hasat sonrasında elde edilen cevizler önce depolara ardından da kuruyemişçilere, marketlere ve pazarlara gönderilecek.

Son Güncelleme:
Dışarıda yemeyi bıraktıracak çıtır çıtır patates kızartması yapmanın püf noktası
Dışarıda yemeyi bıraktıracak çıtır çıtır patates kızartması yapmanın püf noktası
Yalı Çapkını dizisinin yüzüydü. Afra Saraçoğlu imzayı attı gidiyor
Yalı Çapkını dizisinin yüzüydü. Afra Saraçoğlu imzayı attı gidiyor
Hasadı yapıldı ancak çabuk bozulabiliyor! Aşçılardan ceviz saklama tüyosu
Hasadı yapıldı ancak çabuk bozulabiliyor! Aşçılardan ceviz saklama tüyosu
ÇOK OKUNANLAR
Uzmanı açıkladı: 2024'te emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu! Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu!
Yalı Çapkını setinde kavga! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir birbirine girdi Yalı Çapkını setinde kavga! Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir birbirine girdi
MasterChef'te elenen isim belli oldu! "Rüyamda görmüştüm" sözleriyle veda etti MasterChef'te elenen isim belli oldu
Bankalarda yeni dönem: 'Sona erdi' Bankalarda yeni dönem: 'Sona erdi'
Deniz Zeyrek: Kendilerini tebrik ediyorum Deniz Zeyrek: Kendilerini tebrik ediyorum