Hasadı yapıldı ancak çabuk bozulabiliyor! Aşçılardan ceviz saklama tüyosu

Ceviz, sağlık açısından birçok faydası olan bir yiyecektir. Cevizin içerisinde bulunan omega-3 yağ asitleri kalp sağlığı için oldukça önemlidir. Ayrıca ceviz, beyin fonksiyonlarını geliştirir ve hafızayı güçlendirir. Ceviz aynı zamanda kanser riskini azaltır ve sindirim sistemini düzenler. Bunların yanı sıra, ceviz cilt sağlığına da katkı sağlar ve kilo vermenize yardımcı olur. Cevizin faydaları saymakla bitmez!

CEVİZLERİ BOZULMADAN SAKLAMA YÖNTEMİ

Cevizler, sağlıklı yağlar, proteinler ve lifler açısından zengin bir besin kaynağıdır. Ancak, yanlış saklama koşulları cevizlerin bozulmasına neden olabilir. İşte cevizlerin bozulmasını önleyen saklama yöntemleri:

1. Serin ve Kuru Yerler: Cevizler, serin ve kuru bir yerde saklanmalıdır. Bu, cevizlerin rancid (kötü) kokmalarını ve tadlarını kaybetmelerini önleyecektir. Ayrıca, ışık almayan bir yerde saklanmaları önerilir.

2. Hava Almayan Kaplar: Cevizler, hava almayan kaplarda saklanmalıdır. Bu, cevizlerin nemlenmesini önleyerek bozulmalarını engelleyecektir. Ayrıca, kapların sıkıca kapatılması gerekmektedir.

3. Vakumlu Kaplar: Vakumlu kaplar, cevizlerin bozulmasını önleyen etkili bir yöntemdir. Vakumlu kaplar, hava almayan kaplar gibi cevizlerin nemlenmesini önleyerek tazeliğini korur.

GÜZ HASADI YAPILDI

Öte yandan cevizin hasadı da yapıldı. Hasat sonrasında elde edilen cevizler önce depolara ardından da kuruyemişçilere, marketlere ve pazarlara gönderilecek.