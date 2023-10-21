Yalı Çapkını dizisinin yüzüydü. Afra Saraçoğlu imzayı attı gidiyor

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde can verdiği Seyran karakteriyle büyük ilgi gören Afra Saraçoğlu'ndan yeni rekor anlaşma

Yalı Çapkını dizisinin yüzüydü. Afra Saraçoğlu imzayı attı gidiyor

Türkiye'nin en çok sevilen isimlerinden biri olan Afra Saraçoğlu başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi en çok izlenen diziler arasında yer alıyor. Afra Saraçoğlu bu dizinin ekmeğini yiyen isimlerden.

ANLAŞMALAR SÜRÜYOR YENİ İMZA ATTI

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Star TV'nin en ünlü ekran yüzlerinden biri olan Afra Saraçoğlu yeni bir reklam anlaşması yaptı.

Genç kuşağın parlayan yıldızı Afra Saraçoğlu başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Saraçoğlu dev bir anlaşmanın yüzü oldu.

Yalı Çapkını dizisinin yüzüydü. Afra Saraçoğlu imzayı attı gidiyor - Resim : 1

Afra Saraçoğlu kariyerindeki yükselişini sürdürüyor. Reyting rekortmeni Yalı Çapkını dizisindeki başarılı performansıyla beğeni toplayan Saraçoğlu reklamcıların da gözdesi…

Ünlü oyuncu Defacto’nun ardından dev bir anlaşmaya daha imza attı. Duru güzelliğiyle hayranlık uyandıran Saraçoğlu ünlü bakım ve güzellik markası Elidor’un yüzü oldu. Başarılı oyuncunun kampanya için rekor bir ücrete, 20 milyon TL’ye imza attığı konuşuluyor.

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