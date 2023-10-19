Hasadı başladı. Birçok kişi ancak yanlış demliyor olabilir! Aşçılar uyarıyor

Ihlamurun faydaları hakkında bilgi vermek isterim. Ihlamur, sağlık açısından birçok faydası olan bir bitkidir. Öncelikle, ıhlamur çayı rahatlatıcı özelliğiyle bilinir ve stresi azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca, ıhlamur çayı vücuttaki toksinleri atmayı destekler ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Ihlamurun içerisinde bulunan antioksidanlar sayesinde, vücutta oluşabilecek serbest radikallerin etkilerini azaltır ve hücreleri korur. Sindirim sistemine de olumlu etkileri vardır ve sindirim sorunlarının giderilmesine yardımcı olur. Bunların yanı sıra, ıhlamurun antibakteriyel özellikleri de bulunmaktadır ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonların tedavisinde kullanılabilir. Ihlamurun diğer faydaları arasında uyku problemlerini giderme, boğaz ağrısını hafifletme ve sinir sistemini sakinleştirme gibi etkileri de vardır.

FAYDASINI UÇURMAYIN! IHLAMUR TARİFİNİN TÜM DETAYLARI

Ihlamur yaparken faydasını uçurmamak gerekiyor. İşte ıhlamur tarifinin detayları

Yemeklerden sonra siyah çay veya kahve içme alışkanları varsa eğer bunların yerine Ihlamur bitkisi içerek hem sindirim hem de ruhsal olarak rahatlamaya destek olunabilmektedir. Ihlamur çayı hazırlamak için zor ve zahmete gerek kalmadan kısa bir süre içerisinde bardak başına bir çay kaşığı tepeleme kurutulmuş ıhlamur ölçüsü kullanılabilmektedir. İlk olarak yapılması gereken ise suyu kaynatmak ve sonrasında önceden ıhlamur koyulan demliğe kaynamış suyu boşaltıp ağzını kapatmak olmalıdır. Bu işlem sonrasında 10 dakika demlenmesi beklenmelidir. Yemeklerden sonra ideal olarak 3 defa ıhlamur çayı içilebilmektedir.

Kaynak: gercekgundem.com