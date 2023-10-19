İsviçre vasıflı vasıfsız 85 bin kişi arıyor! 125 bin TL maaş verilecek

İsviçre vasıflı vasıfsız 85 bin kişi arıyor! Başvurup kabul edilenler 125 bin TL maaş alabilecekler.

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İsviçre vasıflı vasıfsız 85 bin kişi arıyor! 125 bin TL maaş verilecek

Dünyanın en zengin ve refah seviyesi yüksek ülkelerinden biri olan İsviçre, kalifiye eleman bulmakta zorluk çekiyor.

Ensonhaber.com sitesinde aktarılan habere göre; Personel eksiği olan ülkeye, başta sağlık sektörü olmak üzere turizm otelcilik, teknisyen, bilgisayar uzmanı ve mühendis gibi çeşitli kadrolar için alım yapılacağı duyuruldu.

85 bin civarında vasıflı vasıfsız işçi alımı yapacak olan İsviçre, yurt dışında çalışmayı hayal edenlerin araştırdığı konular arasında yerini aldı.

İsviçre vasıflı vasıfsız 85 bin kişi arıyor! 125 bin TL maaş verilecek - Resim : 1

Türkler de, Almanya gibi, İsviçre'ye ülkeye de belirli şartlarda gidebilecek.

İşverenin daveti ile çalışma vizesi almak için gerekli şartlar ise genelde şu şekilde oluşuyor:

Yabancı dil seviyesi

İsviçre’de devlet yardımı ya da herhangi bir şekilde sosyal yardıma muhtaç olunmayacağının kanıtı

İkamet edilecek bir ev

2020 yılında yapılan referandum sonrasında İsviçre saatlik asgari ücret 23 İsviçre Frangına, aylık ücret 4 bin İsviçre Frangına çıktı. Bu da saatlik olarak 720 , buda aylık ise 125 bin TL maaş anlamına geliyor.

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