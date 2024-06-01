Türkiye'de birçok kişi ekiyor ve iyi para kazanıyor. Altın kadar değerli bitki oldu

Türkiye'de tarım sektörü, birçok kişi için önemli bir geçim kaynağı olmaya devam ediyor. Özellikle son yıllarda safran üretimi, ülkemizde giderek artan bir ilgiyle karşılanıyor. Safran, dünya genelinde değeri en yüksek bitkilerden biri olarak kabul ediliyor ve doğru koşullarda yetiştirildiğinde oldukça yüksek gelir getirebiliyor.

Safranın Türkiye'de bu kadar değerli olmasının birkaç nedeni bulunuyor. İklim ve toprak koşulları, safranın kaliteli bir şekilde yetiştirilmesi için oldukça elverişli. Ayrıca ülkemizde safranın tarihi kökleri de oldukça derin. Bu da safran üretiminin kültürel bir miras olarak da değerlendirilmesini sağlıyor.

SAFRAN VÜCUDA HANGİ FAYDALARI SAĞLIYOR?

Safran antioksidan bakımından oldukça zengindir. Strese karşı hücreleri korur.

Yaşa bağlı olarak zihinsel bozukluklara iyi gelir.

İltihapların tedavisinde de kullanılır.

Hafıza kaybına iyi gelir. Ayrıca hafızayı güçlendirmesiyle de bilinir.

Hem erkeklerde, hem de kadınlarda cinselliğe iyi gelir.

Astım gibi solunum yolu hastalıklarının tedavi sürecine destek olur.

Antikanserojen özelliği mevcuttur. Kanserli tümörlerin yayılmasını engeller ve küçülmesine yardımcı olur.

Safranın kokusunun rahatlatıcı ve yatıştırıcı etkisi vardır.

Sindirim bozukluklarının tedavisinde kullanılır. Sindirim sistemine destek olur.

Peptik ülserin tedavisinde kullanılır.

İştah açıcıdır. Bu yüzden kilo almak isteyen kişilerin beslenme programına eklenebilir.

Diş etini güçlendirir. Diş eti ağrılarını azaltır.

Cilt lekelerini azaltır. Cildin parlak ve canlı görünmesine yardımcı olur.

Cildin yaşlanmasını önler. Güneşin zararlı etkilerine karşı cildi korur.

Kaynaklar: gercekgundem.com, lezzet.com.tr