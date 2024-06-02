Real Madrid tarihe geçti: 15. UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı

Başkent Madrid'in köklü ekibi Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek tarihi bir başarıya imza attı. Bu zaferi ile birlikte Real Madrid, Avrupa'nın en prestijli kulüp futbol turnuvasında 15. şampiyonluğunu elde etti.

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Real Madrid tarihe geçti: 15. UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Borussia Dortmund'u 2-0 yenen İspanyol temsilcisi Real Madrid, şampiyon oldu.

Stat: Wembley

Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)

Borussia Dortmund: Kobel, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen, Emre Can (Dk. 80 Malen), Sabitzer, Brandt (Dk. 80 Haller), Sancho (Dk. 87 Bynoe-Gittens), Adeyemi (Dk. 72 Marco Reus), Füllkrug

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy, Valverde, Camavinga, Kroos (Dk. 85 Modric), Bellingham (Dk. 85 Joselu), Rodrygo (Dk. 90+1 Militao), Vinicius Junior (Dk. 90+4 Vazquez)

Goller: Dk. 74 Carvajal, Dk. 83 Vinicius Junior (Real Madrid)

Sarı kartlar: Dk. 35 Vinicius Junior (Real Madrid), Dk. 40 Schlotterbeck, Dk. 43 Sabitzer, Dk. 79 Hummels (Borussia Dortmund)

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

1. Dakika: Maç sahaya giren taraftarların müdahalesi nedeniyle kısa süreli olarak durdu.

14. Dakika: Dortmund'da Füllkrug ve Brandt'ın ortak atağı ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

21. Dakika: Adeyemi, Courtois'i geçmeyi başardı ancak Carvajal'ın müdahalesi golü engelledi.

28. Dakika: Adeyemi'nin şutu kaleden döndü, Füllkrug topu auta gönderdi.

35. Dakika: Vinicius Jr. faulden dolayı sarı kart gördü.

40. Dakika: Schlotterbeck itirazlarından dolayı sarı kart gördü.

42. Dakika: Sabitzer'in şutu kornere çelindi.

43. Dakika: Sabitzer itirazlardan dolayı sarı kart gördü.

İKİNCİ YARI

48. Dakika: Kroos'un serbest vuruşu kornere çelindi.

63. Dakika: Füllkrug'un kafa vuruşu Courtois tarafından kurtarıldı.

74. Dakika: Carvajal, Kroos'un kornerinden gelen topla gol atarak Real Madrid'i öne geçirdi.

83. Dakika: Vinicius Jr., skoru 2-0'ye taşıdı.

86. Dakika: Borussia Dortmund'un Füllkrug ile bulduğu gol ofsayta takıldı.

Kaynak: AA

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