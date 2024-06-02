Real Madrid tarihe geçti: 15. UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı
Başkent Madrid'in köklü ekibi Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek tarihi bir başarıya imza attı. Bu zaferi ile birlikte Real Madrid, Avrupa'nın en prestijli kulüp futbol turnuvasında 15. şampiyonluğunu elde etti.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Borussia Dortmund'u 2-0 yenen İspanyol temsilcisi Real Madrid, şampiyon oldu.
Stat: Wembley
Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)
Borussia Dortmund: Kobel, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen, Emre Can (Dk. 80 Malen), Sabitzer, Brandt (Dk. 80 Haller), Sancho (Dk. 87 Bynoe-Gittens), Adeyemi (Dk. 72 Marco Reus), Füllkrug
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy, Valverde, Camavinga, Kroos (Dk. 85 Modric), Bellingham (Dk. 85 Joselu), Rodrygo (Dk. 90+1 Militao), Vinicius Junior (Dk. 90+4 Vazquez)
Goller: Dk. 74 Carvajal, Dk. 83 Vinicius Junior (Real Madrid)
Sarı kartlar: Dk. 35 Vinicius Junior (Real Madrid), Dk. 40 Schlotterbeck, Dk. 43 Sabitzer, Dk. 79 Hummels (Borussia Dortmund)
MAÇTAN DAKİKALAR
İLK YARI
1. Dakika: Maç sahaya giren taraftarların müdahalesi nedeniyle kısa süreli olarak durdu.
14. Dakika: Dortmund'da Füllkrug ve Brandt'ın ortak atağı ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
21. Dakika: Adeyemi, Courtois'i geçmeyi başardı ancak Carvajal'ın müdahalesi golü engelledi.
28. Dakika: Adeyemi'nin şutu kaleden döndü, Füllkrug topu auta gönderdi.
35. Dakika: Vinicius Jr. faulden dolayı sarı kart gördü.
40. Dakika: Schlotterbeck itirazlarından dolayı sarı kart gördü.
42. Dakika: Sabitzer'in şutu kornere çelindi.
43. Dakika: Sabitzer itirazlardan dolayı sarı kart gördü.
İKİNCİ YARI
48. Dakika: Kroos'un serbest vuruşu kornere çelindi.
63. Dakika: Füllkrug'un kafa vuruşu Courtois tarafından kurtarıldı.
74. Dakika: Carvajal, Kroos'un kornerinden gelen topla gol atarak Real Madrid'i öne geçirdi.
83. Dakika: Vinicius Jr., skoru 2-0'ye taşıdı.
86. Dakika: Borussia Dortmund'un Füllkrug ile bulduğu gol ofsayta takıldı.
Kaynak: AA