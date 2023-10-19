Hasadı başladı... Canan Karatay en sağlıklı besin diye duyurmuştu

Anadolu Ajansı’nın haberine göre; İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, dünyanın en sağlıklı yiyeceklerinden birinin lahana olduğunu söyledi. Karatay, “Lahananın turşusu dünyanın en önemli tıbbi malzemelerinden biridir. Kanser olmanızı önler, kalp hastası olmanızı önler, alzheimer olmanızı önler, karaciğerinizin yağını giderir, şekerinizi düzenler” dedi.

Canan Karatay tarafından en sağlıklı besin olduğu açıklanan lahana, sonbaharın gelmesiyle birlikte hasat edilmeye başlandı. Lahana, özellikle lahana sarması, lahana çorbası ve lahana turşusu gibi lezzetli yiyeceklerin yapımında sıklıkla kullanılan bir sebzedir. Ancak lahana turşusu yaparken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar bulunmaktadır. İşte lahana turşusu yaparken bilinmesi gereken önemli detaylar:

1. Lahana Seçimi:



Lahana turşusu yaparken en önemli noktalardan biri, doğru lahana seçimidir. Taze ve sağlıklı bir lahana seçmek, turşunun lezzetini ve kalitesini artıracaktır. Lahana seçerken dikkat etmeniz gereken noktalar şunlardır:

- Lahana yaprakları parlak ve canlı yeşil renkte olmalıdır.

- Lahana sert olmalı, ezilebilen veya çürümüş bölgeleri bulunmamalıdır.

- Lahana sapı taze ve yeşil renkte olmalıdır.

2. Lahana Hazırlığı:



Lahana turşusu yapmadan önce lahanayı doğru şekilde hazırlamak oldukça önemlidir. İşte dikkat etmeniz gereken adımlar:

- Lahana yapraklarını tek tek ayırarak yıkayın ve temizleyin.

- Yaprakları büyük parçalara ayırın ve gerektiğinde sap kısımlarını kesin.

- Lahanaları iyice durulayın ve fazla suyunu süzdürün.

- Lahanaları doğru büyüklükte kesin. Turşu yaparken genellikle ince şeritler halinde kesilir.

3. Turşu Hazırlığı:



Lahana turşusu hazırlarken dikkat etmeniz gereken son adım ise turşu suyunun hazırlanmasıdır. İşte nelere dikkat etmeniz gerektiği:

- Lahana turşusu için kullanacağınız su mutlaka temiz ve kaynamış olmalıdır.

- Turşu suyuna tuz, sirke, sarımsak, biber gibi baharatlar ekleyebilirsiniz. Ancak baharatları ölçülü kullanmalısınız.

- Lahana turşusunu cam kavanozlarda saklamalısınız. Kavanozları temiz ve kuru olmasına özen gösterin.

- Turşunun üzerini tamamen kaplayacak kadar su ekleyin ve kavanozun ağzını sıkıca kapatın.