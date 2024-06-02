İzmir'de baba dehşeti! Eve köpek getirdi diye tartıştığı oğlunu öldürdü

İzmir'de bir baba, eve köpek getirdiği için kavga ettiği oğlunu ekmek bıçağıyla yaralayarak öldürdü.

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İzmir’in Gaziemir ilçesi Aktepe Mahallesi 132 Sokak’ta baba M.D., evinde oğlu Ahmet Doğanoğlu (21) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ilerlemesiyle M.D., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile oğlu Ahmet Doğanoğlu’nu göğüs, karın ve bacak kısmından yaraladı. Daha sonra yakınlarda bulunan kahvehaneye kaçtı. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yerde yaralı olarak yatan Ahmet Doğanoğlu, sağlık ekiplerince ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri baba M.D.’nin, olay yerinden kaçıp saklandığı kahvehaneye gitti. Orada ekipleri gören M.D., kendini tuvalete kilitledi. Ekipler, tuvalet kapısını zorlayarak açtı ve şüpheli M.D’yi olayda kullandığı 1 adet ekmek bıçağı ile yakaladı.

EVE KÖPEK GETİRDİĞİ İÇİN OĞLUYLA TARTIŞMIŞ

Şüpheli baba M.D., ifadesinde çocuğu ile sürekli kavga halinde olduğunu, bugün eve köpek getirdiği için kavga ettiklerini ve mutfaktan aldığı bıçakla oğlunu yaraladığını söyledi.
Öte yandan ağır yaralanan Ahmet Doğanoğlu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

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İzmir Cinayet
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İzmir'de baba dehşeti! Eve köpek getirdi diye tartıştığı oğlunu öldürdü Eve köpek getirdi diye tartıştığı oğlunu öldürdü