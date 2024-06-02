Filenin Sultanları, Güney Kore'yi farklı geçti: ABD etabında üçüncü galibiyet

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ABD etabındaki üçüncü maçında Güney Kore'yi 3-0 mağlup ederek turnuvadaki galibiyet serisini 3'e çıkardı

Filenin Sultanları, Güney Kore'yi farklı geçti: ABD etabında üçüncü galibiyet

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'nin ABD etabındaki son maçında Güney Kore'yi 3-0 yenerek zafere ulaştı. Bu sonuçla birlikte Filenin Sultanları, ABD etabındaki üçüncü maçını da kazanmış oldu.

1. Set: Güney Kore 20-25 Türkiye

2. Set: Güney Kore 15-25 Türkiye

3. Set: Güney Kore 20-25 Türkiye

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