Türk golf tarihine altın harflerle yazılan başarı: Milli golfçü Mehmet Kazan şampiyon oldu

Türk milli golfçü Mehmet Kazan, Almanya'da düzenlenen Uluslararası Engelliler Şampiyonası'nda birinci oldu.

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Türk golf tarihine altın harflerle yazılan başarı: Milli golfçü Mehmet Kazan şampiyon oldu

Türkiye Golf Federasyonu'nun (TGF) açıklamasına göre, Avrupa Engelliler Golf Birliği'nin (EDGA) GolfPark Leipzig'de organize ettiği şampiyonaya Türkiye, Almanya, Danimarka, Avusturya, Belçika ve Slovenya'dan toplam 84 sporcu katıldı.

Organizasyonda Türkiye'yi milli sporcular Mehmet Kazan ve Karahan Yıldırım temsil etti. İki raund olarak planlanan şampiyonada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ikinci raund iptal edildi. Mehmet Kazan, birinci raundu 73 (+1) gross skorla oynayarak kendi kategorisinde birinci oldu ve organizasyonu da şampiyon tamamladı. Karahan Yıldırım ise stableford kategorisinde 41 puanla birinci oldu.

Bu başarılarıyla Türk spor tarihine altın harflerle yazılan Mehmet Kazan ve Karahan Yıldırım, Türk golfu adına gururlandırıcı bir başarı elde etti.

Kaynak: AA

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