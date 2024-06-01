Galatasaray'ın acı günü: Eski basketbolcusu hayatını kaybetti

Kariyerinde Galatasaray ve Karşıyaka formalarını da giymiş eski milli basketbolculardan Ali Akatlı, 76 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Basketbol Federasyonu, Akatlı'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda, "Milli takımımızın eski basketbolcularından Ali Akatlı'nın vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve basketbol camiamıza başsağlığı diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA