Sakaryaspor-Bodrum FK maçındaki şiddet olaylarında 39 kişi hakkında işlem yapıldı
Adana'da oynanan Sakaryaspor-Bodrum FK maçında, yine taraftar kaynaklı olaylar yaşandı. Maç öncesi yapılan aramalarda, bazı taraftarların bisküvi ve cips paketlerine gizledikleri meşalelerle stada girmeye çalıştığı tespit edildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğü, Sakaryaspor-Bodrum FK maçında yaşanan olaylar sonucunda toplam 39 taraftar hakkında adli işlem başlattı.
Bu kapsamda, 23 kişi küfür ve hakaretten, 15 kişi stada meşale ve yabancı madde atmaktan, 1 kişi ise mala zarar vermekten sorumlu tutuldu.
MAÇA 5 DAKİKA ARA VERİLMİŞTİ
Maç sırasında tribünlerden sahaya atılan yanıcı maddeler nedeniyle karşılaşmaya yaklaşık 5 dakika ara verilmek zorunda kalındı. Ayrıca, maç öncesi reklam panosu altında saklanan bir çantada çok sayıda meşale, sis bombası ve torpil ele geçirildi.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: