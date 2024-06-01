Sakaryaspor-Bodrum FK maçındaki şiddet olaylarında 39 kişi hakkında işlem yapıldı

Adana'da oynanan Sakaryaspor-Bodrum FK maçında, yine taraftar kaynaklı olaylar yaşandı. Maç öncesi yapılan aramalarda, bazı taraftarların bisküvi ve cips paketlerine gizledikleri meşalelerle stada girmeye çalıştığı tespit edildi.

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Sakaryaspor-Bodrum FK maçındaki şiddet olaylarında 39 kişi hakkında işlem yapıldı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğü, Sakaryaspor-Bodrum FK maçında yaşanan olaylar sonucunda toplam 39 taraftar hakkında adli işlem başlattı.

Bu kapsamda, 23 kişi küfür ve hakaretten, 15 kişi stada meşale ve yabancı madde atmaktan, 1 kişi ise mala zarar vermekten sorumlu tutuldu.

MAÇA 5 DAKİKA ARA VERİLMİŞTİ

Maç sırasında tribünlerden sahaya atılan yanıcı maddeler nedeniyle karşılaşmaya yaklaşık 5 dakika ara verilmek zorunda kalındı. Ayrıca, maç öncesi reklam panosu altında saklanan bir çantada çok sayıda meşale, sis bombası ve torpil ele geçirildi.

Kaynak: AA

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