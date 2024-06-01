Göztepe, Brezilyalı yıldızı renklerine bağladı

Süper Lig'e yükselen Göztepe'de transfer hareketliliği başladı. İzmir ekibi, Brezilyalı yıldız futbolcu Djalma Antonio da Silva Filho ile anlaştı.

Göztepe, Brezilyalı yıldızı renklerine bağladı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Djalma Antonio da Silva Filho ile anlaştı. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, savunmanın solunda forma giyen Djalma Silva ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Djalma Silva, son olarak Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden AEL Limassol'da forma giydi.

Göztepe, Brezilyalı yıldızı renklerine bağladı - Resim : 1

DOĞAN ERDOĞAN VE KUBİLAY KANATSIZKUŞ İLE TEKRAR ANLAŞTI

Öte yandan Göztepe'de Doğan Erdoğan ve Kubilay Kanatsızkuş'un sözleşmeleri uzatıldı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, sözleşmelerinde opsiyon bulunan Doğan Erdoğan ve Kubilay Kanatsızkuş ile birer yıl daha anlaşıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

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