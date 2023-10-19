Dışarıda yemeyi bıraktıracak çıtır çıtır patates kızartması yapmanın püf noktası

Patates kızartması, dilimlenmiş patatesin kızgın yağda kızartılmasıyla yapılan bir yiyecektir. Hangi ülkede olursa olsun her ülkenin vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır.

ulusalpost.com'da yer alan derlemeye göre; Patates kızartması nerede bulundu sorusu her zaman sorulur. İddialara göre Fransız Devrimi'nden bir süre önce Paris'teki Pont Neuf'de sokak satıcıları tarafından patates kızartmasının icat edildiği belirtiliyor. Şimdilerde ise Belçika'da çok fazla tüketiliyor. Adım başı patates kızartması satan büfeler ve dükkanlar bulunuyor.

Patates kızartması yaparken çıtır çıtır olmasını sağlayan 3 püf nokta var.

Mynet.com tarafından paylaşılan haberde çıtır çıtır patates kızartması yapmanın sırları anlatıldı;

PATATES SEÇİMİNİ DOĞRU YAPIN



Sarı patates ve Afyon russet olarak bilinen patatesler kızartmaya en uygun patateslerdir. Taze patatesler ise sulu oldukları için kızartma aşamasında yeteri kadar kıtırlaşmazlar.



SOĞUK SUDA BEKLETİN

Patatesleri tercih ettiğiniz şekilde dilimledikten sonra tuzlu ve buzlu bir suda 30 dakika kadar bekletin. Bu arada patates dilimlerinin boyutlarının eşit olmasına özen gösterin ki her yeri eşit pişsin. 30 dakikanın sonunda patates dilimlerini bir kağıt havlu yardımıyla iyice kurulayın.



2 KERE KIZARTIN

İlk önce patatesler orta ısıdaki yağa(135 derece civarı) atıp 7-8 dakika kadar ön kızartma yapın. Sonra bir süzgeçin üzerinde yağlarını süzdürüp soğumaya bırakın. Patatesler soğurken yağı iyice kızdırın(175 derece civarı) ve 2. kere 8-10 dakika civarı kızartın. Yağdan alıp tekrardan biz süzgeç üzerinde fazla yağını süzdürün. Bu metot sayesinde patateslerinizin hem içleri pişecek hem de dış tarafında kıtır bir kabuk oluşacaktır.

Bu üç yöntemle çıtır çıtır patates kızartması yapmak mümkündür.

PEKİ FIRINDA NASIL PATATES KIZARTILIR?

Habertürk tarafından paylaşılan fırında patates kızartması tarifi de hoşunuza çok gidecektir.

Baharatlı Patates Kızartma Malzemeler:

6 adet patates

Kızartmak için: Ayçiçek yağı

Baharat Karışımı için:

Tuz

Karabiber

Kırmızı biber

Sumak

Kekik

Biberiye



Baharatlı Patates Kızartması Yapılışı:

Patatesleri öncelikle yıkayın.

Ardından elma dilimi şeklinde doğrayın.

Baharatların hepsini bir kâse içerisinde karıştırın.

Doğradığınız bütün patatesleri baharatlı karışımın içerisine bulayıp iyice karıştırın.

Baharatladığınız patatesleri kızgın yağ içerisinde altın sarısı olana dek kızartın.

Fazla yağını kâğıt havlu yardımıyla alarak sıcak olarak servis yapın.

önemli uyarı: Patates kızartması yaparken filizlenmemiş patatesleri kullanmaya dikkat edin. Ayrıca patateslerin siyahlaşmamış olmamasına da dikkat edin.

Dilerseniz patateslerinizi soğuk suda bekletirken sodalı suda da bekletebilirsiniz. Soda veya maden suyu da patateslerinizin çıtır çıtır olmasını sağlayacaktır.