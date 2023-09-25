Hasadı başladı! Paraya para demeyecekler... 520 bin ton rekolte bekleniyor.

Turunçgil Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 Eylül tarihi itibariyle limon hasadına izin verildi. Bu gelişmeyle birlikte, Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden Adana'da mayer cinsi limonun hasadı başladı.

Adana'da yetiştirilen mayer cinsi limonun rekoltesiyle ilgili yapılan tahminlere göre, kent genelinde 520 bin ton limon hasadı bekleniyor. Bahçe fiyatları ise 5-6 lira arasında değişiyor.

Türkiye'nin tarım sektörü için büyük bir öneme sahip olan limon hasadı, ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlayacak. Üreticilerin bol ve kaliteli ürünlerini pazara sunmalarıyla birlikte, tüketiciler de sağlıklı ve lezzetli limonlara uygun fiyatlarla ulaşabilecekler.

İHA'da yer alan habere göre; C vitaminin incisi limonun faydaları saymakla bitmiyor. Kalbi krizi riskini düşürmesinden böbrek taşlarını önlemeye kadar birçok yararı olan limon sindirime de yardımcı oluyor. Türkiye'nin narenciye üretiminin üçte birini gerçekleştiren Adana'da da çiftçiler komisyon kararının ardından mayer cinsi limon kesimine başladı.

VERİM YÜZ GÜLDÜRÜYOR: BAHÇEDE 5-6 LİRA

Bu sene kent genelinde yaklaşık 150 bin dekar alanda üretimi yapılan mayer cinsi limondan 520 bin ton civarında rekolte bekleniyor. Limonun fiyatı ise bahçede kilogramı 5-6 liradan alıcı buluyor. Dönüm başına yaklaşık 4 tonluk verim ise çiftçinin yüzünü güldürüyor.

“520 BİN TON REKOLTE BEKLİYORUZ”

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bu sene verimin iyi olduğunu söyleyerek, “Geçen sene soğuk hava nedeniyle limon ve diğer ürünlerde verim yoktu ancak bu sene rekolte sevindirici. Adana genelinde 247 bin dönüm alanda limon ekimi var. Bunun da 150 bin dönümü mayer cinsi limon. Bu sene mayer cinsi limondan 520 bin ton rekolte bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“TON BAŞINA 2 BİN LİRA DESTEK İSTİYORUZ”

Tüccarların Avrupa ve Rusya harici alternatif pazarlara da satması gerektiğini belirten Doğan, “Yurt dışına gönderdiğimizde çiftçimiz para kazanacaktır. Önümüzdeki günlerde hasat bollaşınca fiyatlar daha iyi olacak diye bekliyoruz” dedi. Rekoltenin yüz güldürdüğünü ancak fiyatların düşük olduğunu kaydeden Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Biz bu sene Cumhurbaşkanımız tarafından narenciye ürünlerinin tamamına Destekleme Fiyat İstikrar Fonu’nun (DFİF) açıklanmasını istiyoruz. Bütün ürünlere fark yapılmaksızın ton başına 2 bin lira destek verilmesini bekliyoruz. Öyle olursa eğer çiftçimiz rahat edecektir.” ifadelerini kullandı.